Israele dichiara Gaza City "zona di guerra", via a nuove operazioni militari: un milione in fuga verso Sud

Gaza City è stata dichiarata “zona di guerra” dalle forze israeliane. È iniziata così la nuova e più intensa offensiva sulla città. L’obiettivo è sfollare 1 milione di palestinesi e spingerli verso Sud: gli attacchi prendono di mira quartieri densamente popolati. Aumenta ora dopo ora il bilancio delle vittime.

Intensi bombardamenti su Gaza City

Israele ha dato il via a un ennesimo attacco nella Striscia di Gaza. Non si tratta di bombardamenti localizzati, ma di un’ampia offensiva nella città di Gaza. L’obiettivo dichiarato è sfollare 1 milione di palestinesi dalla zona per eliminare Hamas.

L’esercito si addentra nella città per prendere il controllo della zona, ma il quartiere è tra i più densamente popolati e ormai sotto continui bombardamenti da giorni. Ora dopo ora aumenta il numero delle vittime nella Striscia, che ormai ha superato le 63.000 persone.

ANSA Gaza City sotto attacco

La fuga verso Sud avviene in un contesto di crisi umanitaria senza precedenti: il ministero della Salute di Gaza ha registrato cinque nuovi decessi dovuti a malnutrizione nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di decessi correlati alla fame a 322, dei quali 121 bambini.

Ucciso il capo dell’Isis

L’esercito israeliano ha dichiarato attraverso un post su X che è riuscito a uccidere Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida. L’Idf sostiene che fosse il capo dell’Isis (Isil) a Gaza.

La morte del presunto capo dell’Isis sarebbe avvenuta durante l’operazione nella zona di Bureiji, come dichiarato dall’esercito israeliano.

Ucciso un soldato israeliano

Negli scontri a Gaza City tra l’esercito israeliano e i combattenti palestinesi è rimasto ucciso un soldato dell’Idf. Almeno 11 sono rimasti gravemente feriti e quattro sono stati dichiarati dispersi.

Le truppe sarebbero state attaccate dai combattenti di Hamas nel quartiere Zeitoun, come scrive Al Jazeera. L’esercito ha dovuto inviare degli elicotteri per evacuare i soldati.

Secondo quanto emerge dalle parole del portavoce di Hamas, c’è la possibilità di catturare nuovi soldati come ostaggi e, per quanto possibile, saranno protetti. Hanno fatto inoltre sapere che annunceranno ogni prigioniero ucciso, fornendo nome, foto e la prova della morte. Dall’inizio della violenza israeliana nella Striscia, si contano 455 morti tra i soldati israeliani.