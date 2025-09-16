Israele entra a Gaza City, Flotilla non si ferma: la reazione dei parlamentari Pd a bordo
L'offensiva di Israele a Gaza City non ferma la Global Sumud Flotilla: la missione va avanti, le parole dei parlamentari a bordo
L’invasione di Gaza City da parte delle forze armate di Israele non ferma la Global Sumud Flotilla, la missione indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza: i responsabili hanno deciso di andare avanti. “Ci abbiamo riflettuto e la decisione è presa: la Flotilla va avanti”, ha detto Arturo Scotto del Pd, uno dei parlamentari a bordo.
Attacco Israele a Gaza City, Global Sumud Flotilla non si ferma
Nella serata di lunedì 15 settembre Israele ha lanciato l’assalto a Gaza City, con raid aerei e l’avvio dell’operazione di terra.
I responsabili della Global Sumud Flotilla ha deciso di andare avanti comunque con la missione, che ha l’obiettivo di cercare di forzare il blocco navale di Israele e portare aiuti umanitari a Gaza.
Arturo Scotto del Pd, uno dei quattro parlamentari italiani a bordo della Flotilla
“Ci abbiamo riflettuto e la decisione è presa: la Flotilla va avanti“, ha detto martedì mattina Arturo Scotto, parlamentare Pd a bordo della Flotilla, collegandosi in diretta con Agorà su Rai3 insieme alla europarlamentare dem Annalisa Corrado.
La reazione dei parlamentari a bordo
“Finalmente – ha spiegato Scotto – si sono mosse da Tunisi le altre barche e stasera leveremo le ancore anche noi per raggiungerle domani e muoverci tutte insieme verso Gaza. L’invasione non ci ferma. Si va avanti”.
“Si va avanti e anzi ora auspichiamo – ha aggiunto – che i governi italiano e quelli europei accompagnino questa missione e la sostengano, per la semplice ragione che dopo l’invasione ragioni ed emergenze umanitarie alla base di questa missione internazionale si rafforzino e siano ancora più necessarie”.
Dove si trova la Flotilla
Al momento le barche della Global Sumud Flotilla sono in navigazione per raggrupparsi nel Mediterraneo centrale e partire poi tutte assieme verso la Palestina.
Le imbarcazioni della Flotilla italiana si trovano vicino alle coste siciliane, in attesa dell’arrivo delle barche partite da Barcellona e Tunisi, in navigazione tra la Tunisia e la Sicilia. A loro si uniranno poi alcune barche salpate dalla Grecia.
Per seguire il viaggio della Flotilla è disponibile un tracker sul sito ufficiale che consente agli utenti di conoscere la posizione di ogni singola imbarcazione.
Tajani: “Contrari all’offensiva su Gaza”
Intanto dopo l’attacco lanciato da Israele su Gaza City il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a SkyTg24 ribadendo che il governo italiano è “contrario all’offensiva su Gaza per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per difendere Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani”.
Serve “accelerare i tempi per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi senza condizioni e la fine degli attacchi. Si è già vista carneficina in questi mesi a Gaza, non sarà facile”, ha detto.
Tajani ha poi ribadito che l’Italia “non riconoscerà lo Stato palestinese”, aggiungendo però che durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite ”discuteremo della soluzione a due Stati che è quella giusta”.
”Siamo favorevoli allo Stato palestinese, ma prima bisogna riunificarlo”, ha spiegato.