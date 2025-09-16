Israele entra a Gaza City, Flotilla non si ferma: la reazione dei parlamentari Pd a bordo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’invasione di Gaza City da parte delle forze armate di Israele non ferma la Global Sumud Flotilla, la missione indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza: i responsabili hanno deciso di andare avanti. “Ci abbiamo riflettuto e la decisione è presa: la Flotilla va avanti”, ha detto Arturo Scotto del Pd, uno dei parlamentari a bordo.

Attacco Israele a Gaza City, Global Sumud Flotilla non si ferma

Nella serata di lunedì 15 settembre Israele ha lanciato l’assalto a Gaza City, con raid aerei e l’avvio dell’operazione di terra.

I responsabili della Global Sumud Flotilla ha deciso di andare avanti comunque con la missione, che ha l’obiettivo di cercare di forzare il blocco navale di Israele e portare aiuti umanitari a Gaza.

ANSA Arturo Scotto del Pd, uno dei quattro parlamentari italiani a bordo della Flotilla

“Ci abbiamo riflettuto e la decisione è presa: la Flotilla va avanti“, ha detto martedì mattina Arturo Scotto, parlamentare Pd a bordo della Flotilla, collegandosi in diretta con Agorà su Rai3 insieme alla europarlamentare dem Annalisa Corrado.

La reazione dei parlamentari a bordo

“Finalmente – ha spiegato Scotto – si sono mosse da Tunisi le altre barche e stasera leveremo le ancore anche noi per raggiungerle domani e muoverci tutte insieme verso Gaza. L’invasione non ci ferma. Si va avanti”.

“Si va avanti e anzi ora auspichiamo – ha aggiunto – che i governi italiano e quelli europei accompagnino questa missione e la sostengano, per la semplice ragione che dopo l’invasione ragioni ed emergenze umanitarie alla base di questa missione internazionale si rafforzino e siano ancora più necessarie”.

Dove si trova la Flotilla

Al momento le barche della Global Sumud Flotilla sono in navigazione per raggrupparsi nel Mediterraneo centrale e partire poi tutte assieme verso la Palestina.

Le imbarcazioni della Flotilla italiana si trovano vicino alle coste siciliane, in attesa dell’arrivo delle barche partite da Barcellona e Tunisi, in navigazione tra la Tunisia e la Sicilia. A loro si uniranno poi alcune barche salpate dalla Grecia.

Per seguire il viaggio della Flotilla è disponibile un tracker sul sito ufficiale che consente agli utenti di conoscere la posizione di ogni singola imbarcazione.

Tajani: “Contrari all’offensiva su Gaza”

Intanto dopo l’attacco lanciato da Israele su Gaza City il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a SkyTg24 ribadendo che il governo italiano è “contrario all’offensiva su Gaza per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per difendere Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani”.

Serve “accelerare i tempi per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi senza condizioni e la fine degli attacchi. Si è già vista carneficina in questi mesi a Gaza, non sarà facile”, ha detto.

Tajani ha poi ribadito che l’Italia “non riconoscerà lo Stato palestinese”, aggiungendo però che durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite ”discuteremo della soluzione a due Stati che è quella giusta”.

”Siamo favorevoli allo Stato palestinese, ma prima bisogna riunificarlo”, ha spiegato.