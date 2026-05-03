Israele, il ministro estremista Ben Gvir e la torta di compleanno con cappio e pistole: è polemica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, leader della destra ultra-nazionalista, ha scelto di festeggiare i suoi 50 anni con una torta di compleanno decorata con un cappio dorato e due pistole. Le immagini sono immediatamente diventate virali e hanno scatenato polemiche.

La torta di compleanno di Itamar Ben Gvir

Già a fine marzo, durante l’approvazione preliminare della legge sulla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo, il ministro si era presentato alla Knesset con una spilla a forma di cappio e una bottiglia di spumante per brindare.

Sabato 2 maggio, il cappio è passato dalla spilla della giacca alla glassa della torta di compleanno. I festeggiamenti, avvenuti nella comunità agricola di Emunim, hanno visto protagonista una torta a tre piani dove, sulla cima, svettava un cappio dorato.

Il dolce multistrato presentava al piano inferiore due pistole puntate su una mappa di Israele che include integralmente Gaza e la Cisgiordania. La Palestina, in pratica, nella rappresentazione sulla glassa della torta era stata completamente inglobata da Israele. Si tratta dell’obiettivo politico dichiarato dai locali ultranazionalisti di destra.

Un secondo dolce più piccolo, regalo della moglie Ayala, riportava un altro cappio e una scritta: “Congratulazioni al ministro Ben Gvir. A volte i sogni diventano realtà”.

Fra gli invitati, attivisti dell’estrema destra e politici di alto livello. Ed anche esponenti dello Stato maggiore della polizia.

La simbologia associata all’evento, e la qualità degli invitati, ha scatenato una tempesta di critiche da parte dell’opposizione. Per i detrattori, è la conferma di una preoccupante politicizzazione della sicurezza interna e di una deriva etica che non risparmia i simboli delle istituzioni.

La replica del Ministro

Di fronte alle polemiche, Ben Gvir non ha arretrato di un millimetro: le foto lo ritraggono sorridente accanto ai suoi regali. Per il ministro il cappio dorato è la riconferma della promessa fatta ai suoi elettori: la promessa del pugno di ferro in difesa della sicurezza di Israele.

Pena di morte per i terroristi in Israele

Il 30 marzo 2026, il Parlamento israeliano ha approvato il controverso disegno di legge sulla pena di morte.

Il testo consente ai tribunali militari in Cisgiordania occupata di applicare la pena di morte a chi è condannato per omicidi dolosi commessi nell’ambito di azioni definite “atti terroristici”.