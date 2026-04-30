Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta, gli attivisti: "È pirateria"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele nella serata di mercoledì 29 aprile. Le navi sono state intercettate e abbordate dalla marina israeliana a ovest dell’isola greca di Creta, in acque internazionali. Israele afferma di aver sequestrato 21 imbarcazioni e fermato 175 persone. Gli attivisti denunciano il “rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo” e parlano di un atto di pirateria.

Flotilla verso Gaza, blitz di Israele nel Mediterraneo

Nella tarda serata di mercoledì 29 aprile navi militari israeliane hanno intercettato e bloccato la Global Sumud Flotilla, la nuova missione partita domenica 26 aprile dalla Sicilia verso la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari e rompere il blocco navale di Israele.

L’azione si è svolta in acque internazionali a ovest dell’isola di Creta, in Grecia, a quasi mille chilometri da Gaza.

ANSA

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la Marina ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Flotilla e arrestato 175 attivisti.

Le persone fermate, riporta Ansa, sono state imbarcate su navi della Marina militare israeliana e sono in viaggio verso il porto israeliano di Ashdod.

Al loro arrivo in Israele saranno sottoposti alle procedure di espulsione.

Le altre navi della missione avrebbero invece fatto inversione di rotta, verso altre destinazioni.

La prima missione della Flotilla era stata bloccata dalla marina israeliana lo scorso ottobre, sempre in acque internazionali ma molto più vicino alla costa, a circa 130 chilometri.

La denuncia degli attivisti

“Le azioni di Israele di questa sera segnano una escalation pericolosa e senza precedenti: il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Sia chiaro di cosa si tratta. Si tratta di pirateria“. Così, in una nota diffusa nella notte, la Global Sumud Flotilla.

L’organizzazione della Flotilla ha detto che i militari israeliani hanno puntato laser e armi contro gli attivisti.

“Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali”, ha dichiarato ad Al Jazeera Gur Tsabar, portavoce della missione.

“Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi”.

La Farnesina chiede informazioni a Israele

“Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al Governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati”.

Così fa sapere in una nota la Farnesina.

La Turchia: “Un atto di pirateria”

L’azione delle forze israeliane contro la Flotilla “costituisce un atto di pirateria“, ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri della Turchia.

Secondo Ankara “Israele ha violato anche i principi umanitari e il diritto internazionale” con il suo intervento.