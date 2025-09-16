Israele irrompe a Gaza City per l'attacco finale, rivolta dei familiari degli ostaggi sotto casa di Netanyahu

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas hanno organizzato una protesta davanti alla residenza del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, dopo la notizia dell’avvio dell’ attacco di terra delle forze di Israele a Gaza City. Temono per le vite dei loro cari e accusano Netanyahu di averli sacrificati “sull’altare di considerazioni politiche”.

Carri armati di Israele entrano a Gaza City

L’offensiva per la presa di Gaza City, annunciata da tempo dal governo di Israele, è partita nella serata di lunedì 15 settembre.

Dopo intensi bombardamenti e raid aerei, carri armati e blindati sono entrati nella parte nord della città.

Getty/Anadolu La protesta dei familiari degli ostaggi contro Netanyahu

Secondo Haaretz, migliaia di persone stanno fuggendo da Gaza City mentre le forze israeliane effettuano attacchi su vasta scala su varie zone della città.

La Cnn riporta che i raid notturni israeliani hanno causato almeno 38 morti.

I familiari degli ostaggi contro Netanyahu

Dopo le prime notizie dell’avvio dell’attacco a Gaza City, nella serata di lunedì i familiari degli ostaggi si sono radunati in protesta sotto casa del primo ministro Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme.

I parenti degli israeliani ancora nelle mani di Hamas temono che queste possano essere le ultime ore per i loro cari.

L’Hostages Families Forum, l’associazione che riunisce i familiari degli ostaggi, ha lanciato un disperato appello per proteggere i propri cari, accusando senza mezzi termini Netanyahu di averli sacrificati.

“La 710a notte a Gaza potrebbe essere l’ultima notte nella vita degli ostaggi che sopravvivono a malapena, e l’ultima notte in cui sarà possibile localizzare e restituire gli ostaggi uccisi per una degna sepoltura”, dichiara il gruppo in una nota.

Il capo del governo israeliano “sta consapevolmente scegliendo di sacrificarli sull’altare di considerazioni politiche”, dicono i familiari, accusando Netanyahu di aver ignorato le indicazioni del capo di stato maggiore dell’IDF, contrario all’assalto a Gaza City.

Gli ostaggi di Hamas a Gaza

Delle 252 persone rapite da Hamas nell’attacco del 7 ottobre, 146 sono stati liberati nell’ambito di accordi o tratti in salvo dalle forze israeliane.

Mentre altre 83 sono rimaste uccise nella guerra lanciata da Israele nella Striscia di Gaza.

Nelle mani del gruppo terrorista palestinese restano ancora 48 ostaggi, ma di questi ne resterebbero in vita solo 22.

Secondo i familiari, molti degli ostaggi ancora in vita sarebbero tenuti prigionieri proprio a Gaza City.