Israele - Italia, striscione sotto casa del ct Gattuso su Gaza: "Rino non si gioca con chi uccide i bambini"

Un clima di forte tensione accompagna la sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo le dichiarazioni del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che nei giorni scorsi aveva affermato che “la partita va giocata”, a Schiavonea, in provincia di Cosenza, è apparso uno striscione polemico: “Rino non si gioca con chi uccide i bambini”.

Lo striscione a Schiavonea prima di Israele – Italia

Ha avuto risalto nazionale lo striscione appeso di fronte la casa di Gennaro “Rino” Gattuso a Schiavonea (frazione di Corigliano, in provincia di Cosenza), paese natale dell’allenatore della nazionale italiana di calcio.

Lo striscione, che riporta la scritta “Rino non si gioca con chi uccide i bambini”, è stato un chiaro segnale di protesta contro la scelta di disputare la gara nonostante il genocidio in corso a Gaza.

ANSA Gattuso dirige l’allenamento della Nazionale in vista della partita tra Israele e Italia

In Calabria, infatti, un gruppo di cittadini aveva già lanciato una petizione per chiedere a Gattuso di non far scendere in campo la Nazionale come gesto simbolico di solidarietà al popolo palestinese. L’iniziativa, nata nelle scorse settimane a Corigliano-Rossano, ha raccolto centinaia di firme in poche ore.

Le parole del commissario tecnico Gattuso

Interrogato più volte sull’argomento, Gattuso aveva spiegato: “Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che perdono la vita, ma noi facciamo un altro mestiere: dobbiamo giocare”.

Successivamente, in conferenza stampa, ha chiarito un passaggio che aveva suscitato polemiche: “Quando ho parlato di sfortuna, intendevo quella di avere Israele nel nostro girone, non in assoluto come rivali. Sono stato frainteso, ma il senso era tecnico e calcistico”.

La Nazionale scenderà comunque in campo a Debrecen, in Ungheria, per affrontare Israele. Ma il clima che accompagna la partita resta acceso, con la contestazione diretta al commissario tecnico e la richiesta da parte di molti cittadini che lo sport si faccia carico di una presa di posizione forte in merito al genocidio in corso.

Il dibattito sul genocidio Gaza

Lo striscione che alimenta la polemica sulla partita si inserisce però in un contesto più ampio. Da settimane associazioni e cittadini chiedono a FIFA, UEFA e FIGC di sospendere Israele dalle competizioni internazionali, come già avvenuto in passato per la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, interpellato al Meeting di Rimini, ha respinto questa ipotesi, utilizzando parole trasversalmente criticate: “Credo che lo sport debba unire piuttosto che dividere. La Russia è stato un fatto molto più aggressivo e cruento. Mi auguro si possano creare le condizioni per ripristinare civiltà e convivenza”.