Israele mette fine allo stato di emergenza per la guerra contro Hamas: cosa sta succedendo in Palestina

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Israele ha messo fine allo stato di emergenza in vigore nel sud del Paese dall’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Per la prima volta in oltre due anni in Israele non ci sarà alcuna “situazione speciale” attiva. Come spiega il Times of Israel, lo stato di emergenza ha consentito al Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano di limitare gli assembramenti e chiudere alcune aree.

La fine dello stato d’emergenza in Israele

Ad annunciare la fine dello stato d’emergenza in Israele è stato il ministro della Difesa del paese Israel Katz.

“Ho deciso di adottare la raccomandazione delle Idf e di rimuovere, per la prima volta dal 7 ottobre, la situazione particolare sul fronte interno”, ha affermato Katz in una nota.

ANSA

Le rovine nella striscia di Gaza in una foto del 25 ottobre 2025

“La decisione riflette la nuova realtà della sicurezza nel sud del Paese, raggiunta grazie alle azioni determinate e potenti degli ultimi due anni delle nostre eroiche truppe contro l’organizzazione terroristica Hamas”, ha aggiunto.

La consegna del corpo di un ostaggio

Intanto l’ala militare di Hamas, secondo quanto si legge su Times of Israel, ha annunciato la consegna del corpo di un ostaggio alla Croce Rossa.

Hamas ha informato i Paesi mediatori di aver avviato le operazioni per recuperare tra i sette e i nove corpi di ostaggi israeliani deceduti nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferisce il canale televisivo saudita Asharq, citando una fonte a conoscenza del dossier.

Secondo la stessa fonte, il movimento islamista palestinese avrebbe individuato la posizione dei corpi in diverse aree della Striscia. Anche Israele ha autorizzato una squadra composta da membri della Croce Rossa, soccorritori egiziani e un rappresentante di Hamas a oltrepassare la Linea Gialla nella Striscia di Gaza per cercare i corpi degli ostaggi israeliani deceduti.

“Sotto stretta supervisione dell’esercito israeliano, la Croce Rossa, il team tecnico egiziano e un membro di Hamas sono stati autorizzati a varcare la Linea Gialla per individuare la posizione dei nostri ostaggi”, ha dichiarato Bedrosian ai giornalisti. Un portavoce della Croce Rossa ha confermato la partecipazione dell’organizzazione alle operazioni di ricerca.

La pena di morte per i terroristi e la ricostruzione di Gaza

L’ufficio del capo della coalizione, Ofir Katz ha annunciato che la Knesset discuterà il disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi, precisando che al termine del nuovo dibattito presso la Commissione per la sicurezza nazionale si terrà la votazione.

Katz ha ringraziato il presidente della Commissione, Zvika Fogel, per il lavoro svolto e ha ribadito che la coalizione di governo è “profondamente impegnata a far approvare la legge il prima possibile”.

Intanto al Times of Israel un funzionario dell’ufficio del primo ministro israeliano ha detto che la ricostruzione nelle zone della Striscia di Gaza che sono sotto il controllo delle Idf può iniziare immediatamente, senza attendere la seconda fase del piano di cessate il fuoco promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il punto è che Israele non accetterà la presenza delle forze armate turche nella Striscia di Gaza. “I Paesi che vogliono o sono pronti a inviare forze armate dovrebbero essere almeno equi nei confronti di Israele”, ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar.

Le relazioni tra Israele e Turchia sono peggiorate durante la guerra nella Striscia di Gaza, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha criticato aspramente la campagna aerea e terrestre nell’enclave palestinese, paragonandone le azioni a quelle dei nazisti e accusando il Paese di genocidio.

“La Turchia, guidata da Erdogan, ha adottato un approccio ostile nei confronti di Israele”, e “non solo dichiarazioni ostili, ma anche misure diplomatiche ed economiche”, ha affermato Sa’ar in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. “Quindi non è ragionevole per noi permettere alle loro forze armate di entrare nella Striscia di Gaza e non lo accetteremo, come abbiamo detto ai nostri amici americani”, ha aggiunto.

Sa’ar ha inoltre accusato l’Autorità nazionale palestinese di portare avanti la controversa politica del cosiddetto “pay-for-slay“, il sistema di sussidi ai detenuti e alle famiglie di autori di attentati, nonostante gli impegni presi per mettervi fine. Il ministro israeliano ha anche accusato i governi europei di “chiudere un occhio” sulla pratica, denunciando l’Unione Europea per aver concesso all’Autorità nazionale palestinese “legittimità senza responsabilità”.

La posizione delle famiglie degli ostaggi sulla ricostruzione

In questo contesto, le famiglie degli ostaggi israeliani deceduti e i cui corpi sono ancora nella Striscia di Gaza hanno chiesto agli Stati Uniti e al governo di Benjamin Netanyahu di non procedere con la seconda fase del piano sul cessate il fuoco a Gaza fino a quando le salme dei loro cari non verranno restituite.

”Hamas sa esattamente dove si trova ognuno di loro”, si legge in una lettera dell’Hostages and Missing Families Forum, che aggiunge: ”Sono trascorse due settimane dalla scadenza stabilita nell’accordo per il ritorno di tutti i 48 ostaggi, eppure 13 rimangono prigionieri di Hamas”.