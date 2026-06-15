Israele - Palestina, la Fifa propone una partita di calcio tra i Paesi: la "ricetta" di Infantino per la pace

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Fifa guidata da Gianni Infantino ha proposto di inaugurare il nuovo torneo Under 15 negli Stati Uniti con una partita di calcio tra le selezioni giovanili di Israele e Palestina. Una iniziativa che punta a rilanciare il ruolo pacificatore della federazione dopo il fallito tentativo di stretta di mano tra le delegazioni avvenuto a Vancouver lo scorso aprile, con i rapporti d’affari e di soft power tra Infantino e l’amministrazione Trump sullo sfondo.

L’idea della Fifa per una “partita della pace”

La diplomazia del pallone tenta una mossa tanto spettacolare quanto rischiosa, con la Fifa che, sotto la spinta diretta del suo presidente Gianni Infantino, sta valutando una proposta formale per inaugurare il nuovo festival calcistico dedicato alle nazionali Under 15 con una partita dal valore puramente simbolico: Israele contro Palestina.

Il torneo giovanile, annunciato lo scorso dicembre e strutturato con match più brevi su campi ridotti, dovrebbe andare in scena a settembre negli Stati Uniti, con Miami come sede più accreditata per ospitare l’evento.

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La competizione è aperta a tutte le 211 associazioni membri della federazione mondiale, inclusa la Russia, e nelle intenzioni dei vertici calcistici dovrebbe trasformarsi in un veicolo di pace, sfruttando l’innocenza dei ragazzi sul terreno di gioco per l’esordio ufficiale del format.

Il mancato saluto tra Israele e Palestina

Dietro l’insistenza di Gianni Infantino si cela forse anche la volontà di riscattare il clamoroso fallimento diplomatico registrato lo scorso 30 aprile sul palco del congresso annuale della Fifa a Vancouver.

In quell’occasione, il numero uno del calcio mondiale tentò di orchestrare a favore di telecamere una storica stretta di mano e una foto di rito tra Jibril Rajoub, presidente della federazione della Palestina, e Basim Sheikh Suliman, vice della federazione di Israele.

Il tentativo di pacificatore si scontrò con un netto e gelido rifiuto da parte della delegazione palestinese, che abbandonò il palco denunciando le sofferenze della propria popolazione e bollando l’operazione commerciale come un tentativo di coprire le azioni militari israeliane.

Se la federazione israeliana si è detta oggi pronta a usare il calcio per promuovere la normalizzazione dei rapporti, da quella palestinese è arrivato per ora solo un silenzio assoluto sulla proposta della partita.

L’asse tra Trump e Infantino dietro al calcio

Il ruolo di mediatore che Gianni Infantino sta provando a ritagliarsi smuove fitti e a tratti subdoli interessi geopolitici che legano a doppio filo la Fifa alla Casa Bianca di Donald Trump.

Dietro la facciata della beneficenza e dei valori sportivi, il presidente della federazione ha progressivamente spostato il baricentro operativo negli Stati Uniti, arrivando persino a premiare Trump con l’inedito “Fifa Peace Prize” a fine 2025. Una partnership miliardaria che vede Infantino muoversi come un perfetto intermediario tra l’amministrazione americana e le ricche monarchie del Golfo Persico.

A dimostrazione del legame sempre più stretto e opaco tra i due leader, la federazione ha inserito Ivanka Trump nel consiglio di amministrazione di un progetto educativo della fondazione calcistica, parzialmente finanziato dai proventi commerciali derivanti dai Mondiali 2026.