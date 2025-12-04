Israele parteciperà a Eurovision 2026 ed è caos, tre Paesi annunciano il forfait dall'edizione di Vienna

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) ha annunciato che Israele potrà partecipare all’Eurovision Song Contest 2026. La decisione è stata presa durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento della competizione. Per protesta Irlanda, Spagna e Paesi Bassi non gareggeranno in questa 70esima edizione della gara canora.

La votazione per Israele

Il via libera a Israele è arrivato dopo una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell’Eurovision Song Contest.

A favore della partecipazione del Paese alla 70esima edizione della competizione canora europea hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.

JJ, il vincitore austriaco dell’Eurovision 2025

Chi non parteciperà a Eurovision Song Contest 2026

Come riporta la BBC, la Spagna, l’Irlanda e l’Olanda hanno annunciato che boicotteranno l’Eurovision Song Contest, dopo che Israele ha ottenuto il via libera per partecipare al contest musicale internazionale.

Potrebbe non partecipare anche l’Islanda, mentre Germania, Austria e Ucraina hanno sostenuto la presenza d’Israele alla gara canora.

Il ritiro della Spagna è stato annunciato dal Consiglio di amministrazione di Rtve, che oltre a non inviare un suo rappresentante a Vienna non trasmetterà la finale dell’evento sugli schermi spagnoli.

“Vorremmo esprimere i nostri seri dubbi sulla partecipazione dell’emittente israeliana Kan all’Eurovision 2026. La situazione a Gaza, nonostante il cessate il fuoco e l’approvazione del processo di pace, e l’uso del concorso da parte di Israele per scopi politici, rendono sempre più difficile mantenere l’Eurovision come evento culturale neutrale”, ha detto il Segretario Generale della Rtve, Alfonso Morales.

L’emittente olandese Avrotros ha fatto sapere che “dopo aver soppesato tutte le prospettive, Avrotros ha concluso che, nelle attuali circostanze, la partecipazione non può essere conciliata con i valori pubblici che sono fondamentali per la nostra organizzazione”, ha affermato l’emittente”.

“A seguito dell’Assemblea generale invernale dell’Ebu tenutasi oggi a Ginevra, in cui è stata confermata la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, la posizione di Rte rimane invariata. Rte non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026, né trasmetterà la competizione”, si legge in una nota della rete pubblica irlandese.

“Rte ritiene che la partecipazione dell’Irlanda sia inaccettabile, data la spaventosa perdita di vite umane a Gaza e la crisi umanitaria che continua a mettere a rischio la vita di così tanti civili – prosegue il comunicato -. Rte è profondamente preoccupata per l’uccisione mirata di giornalisti a Gaza durante il conflitto e per il continuo diniego di accesso al territorio ai giornalisti internazionali”.

Quando si terrà l’Eurovision 2026 a Vienna

L’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà presso la Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio 2026, in seguito alla vittoria di JJ, nell’edizione 2025 con la canzone Vaste Love.

Sarà la terza edizione a svolgersi nella capitale austriaca, dopo quelle del 1967 e 2015.

Il concorso si articolerà, come dal 2008, in due semifinali e una finale.