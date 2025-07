Israele pronta a invadere Deir al-Balah a Gaza, città mai attaccata prima: potrebbero esserci degli ostaggi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’esercito di Israele ha chiesto agli abitanti di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, di evacuare la città. Questi avvisi vengono emessi dall’Idf di solito poco prima di un attacco di terra. Israele non ha mai attaccato Deir al-Balah direttamente perché crede che alcuni degli ostaggi di Hamas possano trovarsi in città.

L’ordine di evacuazione di Deir al-Balah

Deir al-Balah non è mai stata attaccata dalle forze di terra israeliane, anche se è stata spesso bombardata. Non è però chiaro se l’ordine sia effettivamente il preludio a un attacco oppure solo un modo per mettere pressione ad Hamas nelle trattative per il cessate il fuoco.

ANSA Camion di aiuti diretto a Gaza

A Deir al-Balah vivono migliaia di civili, spesso accampati in rifugi di fortuna, arrivati da ogni parte della Striscia di Gaza negli ultimi anni di guerra. L’esercito israeliano non ha spiegato dove dovrebbero spostarsi in caso di evacuazione.

A Deir al-Balah potrebbero esserci degli ostaggi

Secondo l’agenzia di stampa britannica Reuters, che ha parlato con fonti israeliane, Deir al-Balah non sarebbe mai stata attaccata dall’esercito israeliano perché lì sarebbero nascosti alcuni degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

Ancora circa 50 dei 250 ostaggi catturati dal gruppo palestinese il 7 ottobre 2023 si troverebbero ancora nella Striscia di Gaza. Il governo israeliano ritiene che non più di 20 di loro siano ancora vivi.

Nelle ultime settimane gli Usa hanno provato a mediare un cessate il fuoco tra Hamas e Israele in cambio del rilascio di alcuni degli ostaggi. Le trattative non hanno portato ad alcun risultato.

73 palestinesi morti durante le distribuzioni di cibo

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, nella giornata di oggi domenica 20 luglio gli attacchi israeliani su Gaza avrebbero ucciso in totale 84 persone. Di queste, 73 si trovavano in uno dei punti di distribuzione degli aiuti umanitari.

Negli attacchi sarebbero rimaste ferite inoltre 200 persone. Da maggio sarebbero oltre 900 le persone morte durante le procedure di distribuzione degli aiuti.

Un convoglio dell’Organizzazione mondiale della sanità dovrebbe raggiungere Gaza sempre oggi per portare medicinali agli ospedali rimasti attivi nella Striscia.