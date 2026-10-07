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Israele ricorda le vittime nel massacro di Hamas del 7 ottobre, 1200 sagome bianche sulla spiaggia di Tel Aviv

L'installazione commemorativa è comparsa nel giorno del terzo anniversario degli attacchi: c'è una sagoma per ogni persona uccisa

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Sulla spiaggia di Tel Aviv, in Israele, è comparsa un’installazione commemorativa nel giorno del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre. L’opera è composta da 1.200 sagome bianche disposte su uno sfondo nero, una per ciascuna delle persone uccise durante gli attacchi di Hamas di tre anni fa. Resta sconosciuta, al momento, l’identità dei promotori dell’iniziativa. Intanto, in diverse zone della città si registrano iniziative per ricordare le vittime.

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