Israele si prepara a invadere il Libano mentre l'Iran minaccia Netanyahu, "ti troveremo e ti uccideremo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’escalation con l’Iran è stata voluta e perseguita da Israele, con Stati Uniti a traino. La Repubblica Islamica è infatti il grande rivale strategico dello Stato ebraico, il cui obiettivo primario è impedirne la corsa nucleare e il raggiungimento di un’egemonia regionale. Da questo principio sono derivati tutti gli avvenimenti degli ultimi anni, dagli Accordi di Abramo alla guerra dei 12 giorni passando per il 7 ottobre 2023. Ora Israele si prepara all’invasione terrestre del Libano, mentre Teheran replica all’uccisione di Khamenei e di altri vertici politico-militari minacciando direttamente Benjamin Netanyahu.

Israele contro Hezbollah, verso un’invasione terrestre del Libano?

Mentre gli Usa stanno stringendo il cerchio attorno all’Iran, colpendo le strutture missilistiche e di difesa aerea, Israele ha il compito di bombardare tutto il resto. Dalle infrastrutture civili ai siti energetici e, soprattutto, i siti di Pasdaran e istituzioni della Repubblica Islamica.

Lo Stato ebraico deve però agire anche sugli agenti di prossimità di Teheran al di fuori del territorio iraniano. Dopo aver obliterato Hamas nella sua capacità militare nella Striscia di Gaza, gli israeliani puntano adesso – come due anni fa – a sconfiggere Hezbollah. Mentre gli Houthi yemeniti penseranno in seguito Usa e Paesi arabi, se avranno la forza di rialzarsi.

ANSA

Per riuscirci, Tel Aviv non può prescindere da un’invasione terrestre del Libano, nella cui parte meridionale stazionano i combattenti sciiti del “Partito di dio”. Con epicentro a Dahiyé, roccaforte di Hezbollah alla periferia sud di Beirut.

Un’offensiva via terra è però molto rischiosa e richiede la piena forza d’attacco israeliana. Non è un caso, infatti, che non sia stata compiuta finora. Nei giorni scorsi Hezbollah, foraggiato dall’Iran, ha lanciato oltre 200 missili contro obiettivi israeliani, aumentando la pressione sul governo Netanyahu già provato da fatica militare e dissidi interni.

Risultato: le Idf hanno schierato tre divisioni al confine col Libano, ammassato le unità di carri armati e mezzi corazzati e indetto una nuova mobilitazione di riservisti. Ma di fronte si troveranno una forza paramilitare potente, ben comandata e armata fino ai denti.

Qual è il piano di Israele

Come nel caso della (fallita) invasione terrestre del 2006, l’obiettivo tattico di Israele è prendere il controllo dell’area a sud del fiume Litani e smantellare l’infrastruttura militare di Hezbollah. Senza arrecare troppi danni al Libano “non sciita”.

Dall’inizio della guerra aperta contro l’Iran, le Forze di Difesa israeliane mantengono tre divisioni corazzate e di fanteria lungo il confine con il Libano e nelle ultime due settimane alcune unità hanno effettuato incursioni limitate oltre la frontiera.

Niente di nuovo sul fronte settentrionale, verrebbe da dire. Tutto in linea con le altre operazioni condotte dall’ottobre 2023 in poi. Con però una decisiva novità: due giorni fa l’esercito israeliano ha annunciato l’invio di rinforzi e la mobilitazione di ulteriori riservisti in vista di un’offensiva estesa.

Occupando militarmente i territori a ridosso del confine, lo Stato ebraico conta di spingere le forze di Hezbollah più a nord e distruggere posizioni militari e depositi di armi nei villaggi libanesi.

Il senso della minaccia di morte dei Pasdaran a Netanyahu

Per pareggiare l’umiliazione data dall’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei e di vertici di spicco della teocrazia sciita, la Repubblica Islamica è passata alle contro-minacce personali.

I Pasdaran hanno promesso di “stanare e uccidere” il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sul quale già circolavano voci propagandistiche di presunta morte. “Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutta la nostra forza”, hanno dichiarato le Guardie della Rivoluzione sul loro sito web Sepah News.

La valenza retorica della minaccia è restituita anche da un altro comunicato pubblicato simultaneamente dal ministero degli Esteri iraniano, secondo cui la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, gode di “buona salute” e “gestisce pienamente la situazione”.

Alcuni funzionari iraniani hanno ammesso che il figlio dell’ex Grande Ayatollah è rimasto coinvolto in un attacco israeliano, precisando però che le ferite del 56enne non siano gravi.