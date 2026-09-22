Istat conferma il deficit al 3,1% del Pil e per l'Italia resta la procedura d'infrazione Ue, cosa succede ora

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Italia non uscirà dalla procedura europea per deficit eccessivo. La revisione dei conti nazionali elaborata dall’Istat ha confermato per il 2025 un disavanzo del 3,1% del Pil. In altre parole, è sfumata l’ipotesi di un’uscita anticipata già nel 2026 dalla procedura d’infrazione: ipotesi sulla quale l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni aveva puntato nelle ultime settimane.

Istat conferma il deficit al 3,1%: l’Italia non esce dalla procedura d’infrazione Ue

A spiegare la situazione è stato il quotidiano Repubblica che ha evidenziato che l’Istat ha certificato che il deficit del 2025 è pari a 69,736 miliardi, contro i 69,381 miliardi stimati ad aprile. Il Pil nominale è salito invece da 2.258,049 a 2.265,003 miliardi.

La revisione ha quindi aumentato il Pil di 6,954 miliardi, ma contemporaneamente ha peggiorato il disavanzo di 355 milioni. Il risultato finale non è mutato: il rapporto deficit-Pil è rimasto al 3,1%.

ANSA

Il rapporto era pari al 3,073% con i dati di aprile. Con i nuovi numeri, però, è aumentato leggermente al 3,079%. La revisione del Pil non è dunque bastata a spingere il deficit sotto la soglia europea.

Per portare il deficit esattamente al 3% sono mancati circa 1,8 miliardi. “Ma per arrivare al 2,94% – spiega Repubblica – il valore indicato dall’Istat come quello necessario per ottenere un dato chiaramente inferiore al 3% anche dopo l’arrotondamento, sarebbe servito un miglioramento di circa 3,145 miliardi”.

Cosa succede ora

Riassumendo, con il nuovo Pil, il disavanzo avrebbe dovuto attestarsi a circa 66,591 miliardi. Invece ha raggiunto i 69,736 miliardi. L’Istat ha rivisto al rialzo le entrate per 1,991 miliardi, ma ha aumentato le uscite per 2,346 miliardi. La differenza ha così restituito un peggioramento del deficit di 355 milioni.

Di fronte a questo scenario, l’Italia non è condannata a rimanere nella procedura d’infrazione: è saltata l’uscita anticipata relativa ai conti del 2025, non l’uscita ordinaria.

Il percorso europeo prevede ora che l’Italia faccia calare il deficit, riportandolo sotto il 3% nel 2026. “Nella primavera del 2027 – riferisce Repubblica – Eurostat certificherà il risultato. La Commissione dovrà poi verificare che il disavanzo resti sotto la soglia anche nel 2027 e nel 2028. Solo a quel punto potrà proporre al Consiglio Ue di chiudere formalmente la procedura”.

Dunque nel 2026 il deficit effettivo dovrà essere inferiore al 3% del Pil. La previsione italiana è al 2,9%, ma si tratta di un margine teorico che può mutare per svariati fattori, ad esempio una crescita più debole del previsto.

Come funziona la clausola energia-difesa

Se non si scenderà sotto la soglia del 3%, la chiusura della procedura nel 2027 diventerebbe ostica. E ci sarebbero conseguenze concrete come ad esempio la possibilità di usare la clausola energia-difesa.

La clausola può essere attivata anche da un Paese che si trova nella procedura per deficit eccessivo, ma deve essere calibrata sui margini di deficit.

Ora l’esecutivo dovrà decidere quanta parte della flessibilità usare senza intaccare il rientro sotto il 3%.