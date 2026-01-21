Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto presso l’Istituto Clinico “Città di Brescia”, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per aggressione e danneggiamento aggravato a seguito di un episodio di violenza contro il personale sanitario. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, è stato bloccato dagli agenti dopo aver dato in escandescenze e aver aggredito un’infermiera.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso l’Istituto Clinico “Città di Brescia”. La richiesta di intervento urgente è arrivata alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”, segnalando una violenta aggressione in corso da parte di un paziente nei confronti di un’infermiera.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo l’ambulatorio dove si stava consumando l’episodio. Attirati dalle urla, hanno trovato il paziente in evidente stato di agitazione e rabbia, mentre minacciava l’infermiera. I poliziotti hanno tentato di instaurare un dialogo per calmarlo, ma senza successo. Solo con grande fatica sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in condizioni di non nuocere ulteriormente.

La ricostruzione dei fatti

Le testimonianze raccolte dalla vittima, dal medico di turno e da altri presenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: il paziente, dopo i primi accertamenti medici, ha iniziato senza motivo apparente a mostrare segni di alterazione comportamentale e forte agitazione. In preda a un impeto d’ira, ha strattonato il personale sanitario, afferrando al bavero una delle infermiere, danneggiando una sedia a rotelle e scagliandosi contro le protezioni dell’impianto elettrico, rendendo inagibile l’intero ambulatorio.

L’arresto e le accuse

Il responsabile è stato condotto negli uffici della Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato a struttura sanitaria e violenza ad incaricato di pubblico servizio. L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure di prevenzione

Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’arrestato la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Tale provvedimento è finalizzato alla successiva richiesta di applicazione della sorveglianza speciale.

