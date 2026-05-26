Istruttoria Antitrust su EasyJet per pratica commerciale scorretta, nel mirino l'acquisto dei bagagli in stiva

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su EasyJet in quanto la compagnia aerea avrebbe commesso una pratica commerciale scorretta nei confronti dei propri clienti in merito all’acquisto dei bagagli in stiva. Questi sarebbero stati indotti in errore sull’effettivo prezzo del servizio, cosa che si configurerebbe quindi come un’effettiva condotta scorretta.

Istruttoria Antitrust contro EasyJet

La società easyJet Airline Company Limited è finita nel mirino dell’Antitrust che ha avviato un’istruttoria per pratica commerciale scorretta.

In una nota diffusa il 26 maggio 2026 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato si legge che la compagnia aerea, in merito alla possibilità per i suoi clienti di acquistare il servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli e/o attrezzatura sportiva, avrebbe messo in atto una condotta ingannevole e aggressiva.

ANSA

Cos’ha fatto la compagnia aerea

Sul proprio sito internet e sulla propria app, EasyJet avrebbe pubblicizzato solo il prezzo medio per la possibilità di acquistare online il servizio di trasporto in stiva dei bagagli per viaggi di andata e ritorno e avrebbe proposto come opzione di default l’acquisto cumulativo dello stesso per entrambe le tratte.

In questo modo, quindi, il consumatore sarebbe stato “indotto in errore” sull’effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio. Qualora, insomma, avesse voluto acquistare tale servizio solo per l’andata, o solo per il ritorno, avrebbe dovuto superare la scelta di default operata dalla compagnia aerea, “interrompendo la procedura di prenotazione online”.

Per l’Autorità si potrebbero configurare gli estremi della pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. L’avvio dell’istruttoria è arrivato dopo una moral suasion alla quale easyJet non si sarebbe conformata.

L’esposto del Codacons

Il procedimento è stato accolto in modo positivo dal Codacons che nel dicembre del 2023 aveva presentato un esposto in cui si contestava tale pratica scorretta.

Nell’esposto si segnalava come EasyJet obbligasse al pagamento del servizio per tutta la durata del viaggio del passeggero non consentendogli di portare il bagaglio da stiva per una sola tratta del medesimo viaggio e come la stessa compagnia conoscesse tale situazione tanto che al call center verrebbe consigliato ai viaggiatori di acquistare il servizio di trasporto del bagaglio da stiva direttamente in aeroporto dove, però, il costo del servizio risulta maggiorato.

Nella sua nota, il Codacons spiega come, qualora dovesse essere accertata la pratica scorretta, EasyJet sarà tenuta a rimborsare i passeggeri che hanno dovuto acquistare il bagaglio anche per il volo di ritorno – pur non avendone necessità – e come, qualora non lo facesse, si aprirebbero inevitabili contenziosi legali.

In cosa consiste la pratica commerciale scorretta

Nei confronti di EasyJet, l’Antitrust ha avviato un’istruttoria per pratica commerciale scorretta, ossia una pratica che – come spiega la Lega Consumatori – è contraria alla diligenza professionale, che è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta. In particolare, si legge nell’articolo 20 del Codice del consumo, sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Sono quindi vietate quelle che violano delle regole di diligenza professionale, quelle che consistono in una falsa informazione con il parametro di riferimento per la valutazione della eventuale scorrettezza di una pratica commerciale che è il consumatore medio.

Le pratiche commerciali ingannevoli sono quelle che contengono informazioni non rispondenti al vero o inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio portandolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Quelle aggressive sono quelle che, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo inducono ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Mentre le pratiche commerciali ingannevoli si contraddistinguono perché non mettono a disposizione informazioni utili al consumatore che deve assumere una decisione consapevole, le pratiche aggressive si manifestano in atti di vera e propria coercizione, fisica o psicologica, che limitano la libertà di scelta del consumatore, intesa come libertà di comportamento.