Istruttoria dell'Antitrust contro l'accordo Fastweb-Vodafone e Tim, dubbi sulla condivisione della rete

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L’Antitrust ha avviato un’istruttoria sull’accordo di RAN Sharing tra Tim e Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G. L’AGCM teme possibili effetti restrittivi sulla concorrenza nel mercato mobile italiano. Il procedimento si concluderà entro aprile 2027 e riguarda la condivisione della rete radio in gran parte del territorio nazionale.

RAN Sharing nel mirino dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accende i riflettori sul progetto di collaborazione tra Tim e Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G in Italia.

L’Antitrust ha infatti avviato un’istruttoria formale sull’accordo di “RAN Sharing”, cioè la condivisione della rete di accesso radio mobile, ipotizzando possibili effetti restrittivi sulla concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. Il procedimento è stato deliberato durante la riunione dell’AGCM del 21 aprile 2026 e pubblicato nel bollettino ufficiale dell’11 maggio.

ANSA

Secondo quanto indicato dall’Autorità, i due operatori avranno 60 giorni di tempo dalla notifica per chiedere di essere ascoltati e presentare eventuali osservazioni difensive. La conclusione dell’istruttoria è prevista entro il 30 aprile 2027.

L’accordo tra Tim e Fastweb+Vodafone

La partnership tra i gestori di servizi di telecomunicazioni era stata annunciata a gennaio 2026 con l’obiettivo dichiarato di accelerare la diffusione della rete 5G soprattutto nelle aree meno densamente popolate del Paese.

Il progetto riguarda infatti i comuni italiani con meno di 35 mila abitanti, che rappresentano circa il 90% del territorio nazionale e coinvolgono oltre il 60% della popolazione italiana.

Il piano industriale prevede la realizzazione e la gestione condivisa delle infrastrutture radio mobili attraverso una cooperazione tecnica su circa 15.500 siti entro il 2028, con investimenti stimati intorno ai 600 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato dalle aziende è evitare duplicazioni infrastrutturali, ridurre i costi operativi e accelerare la copertura 5G nazionale.

I dubbi dell’AGCM

Secondo l’Antitrust, però, l’intesa potrebbe alterare gli equilibri competitivi del settore mobile italiano. L’AGCM sottolinea che la condivisione riguarderebbe almeno 580 MHz di spettro radio, cioè oltre il 60% delle frequenze assegnate nelle aree coinvolte dall’accordo. Un elemento che, secondo l’Autorità, potrebbe limitare la concorrenza tra i principali operatori mobili italiani.

L’operazione assume un peso ancora maggiore dopo la recente integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia, completata sotto il controllo di Swisscom. La nuova realtà è oggi uno dei maggiori operatori italiani sia nella telefonia mobile che nella banda ultralarga, mentre Tim resta il principale concorrente storico nel mercato delle telecomunicazioni.

Il progetto di RAN Sharing si inserisce inoltre in un contesto più ampio di trasformazione del settore infrastrutturale delle telecomunicazioni. Parallelamente all’accordo sul 5G, TIM e Fastweb+Vodafone stanno valutando anche nuove collaborazioni per la costruzione di torri mobili e infrastrutture passive, riducendo progressivamente la dipendenza da operatori tower company come INWIT.