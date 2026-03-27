Istruttoria dell'Antitrust contro Sephora per possibili pratiche commerciali scorrette verso minori, le accuse

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Antitrust ha dato il via a due istruttorie per possibili pratiche commerciali scorrette nelle comunicazioni di alcune aziende, tra cui il colosso Sephora Italia, che realizzano e mettono in vendita cosmetici usati dai minorenni. Le altre aziende finite nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono Benefit Cosmetics e LVMH Perfumes & Cosmetics Italia, tutte di proprietà di LVMH.

Istruttoria dell’Antitrust: nel mirino Sephora e altri brand

L’Antitrust ha avviato il procedimento in quanto sostiene che le aziende coinvolte nelle indagini non avrebbero indicato in modo corretto che i cosmetici messi sul mercato non erano destinati ai minori.

Viene anzi contestato il fatto che i colossi avrebbero cercato di favorire l’acquisto di merce da parte dei minori, anche sotto i 10 anni, tramite alcune strategie di marketing mirato.

ANSA

Un punto cardine dell’indagine è che le aziende avrebbero arruolato giovani influencer con il fine di sponsorizzare i cosmetici tra il pubblico di età non ancora maggiorenne. Inoltre non avrebbero dato rilevanza ad avvertenze e precauzioni su cosmetici non destinati ai minori, né testati su di loro.

Per l’Antitrust, simili dinamiche rischiano di configurare una pratica commerciale scorretta perché colpirebbe una fascia di consumatori ritenuta “particolarmente vulnerabile”, come indicato dal Codice del consumo.

Le aziende pronte a collaborare

L’Autorità ha ricordato che l’uso precoce, inconsapevole, frequente e combinato di cosmetici da parte di minori potrebbe avere effetti dannosi sulla loro salute.

Le realtà imprenditoriali finite nell’inchiesta hanno riferito di essere state informate del procedimento istruttorio, dando piena disponibilità a collaborare.

Il fenomeno della cosmeticoressia: cos’è

Quando persone giovanissime hanno l’ossessione della cura per la pelle, si parla di cosmeticoressia. Si tratta di un fenomeno che spinge i minorenni a fare uso in modo massiccio di detersioni, sieri, creme e maschere che imitano quelle degli adulti.

Negli ultimi mesi, il fenomeno ha avuto un’impennata. Sui social gli hashtag legati alla skincare hanno iniziato a generare miliardi di visualizzazioni.

Secondo alcuni report internazionali, tra cui spicca quello di Common Sense Media e della American Academy of Dermatology, l’età media di ingresso nelle routine cosmetiche si sta abbassando molto velocemente.

Già tra gli 8 e i 12 anni i bambini vengono spesso esposti a contenuti beauty sulle piattaforme e sempre più ragazzini tra i 10 e i 12 anni desiderano utilizzare prodotti come sieri e attivi anti-acne/anti-age.