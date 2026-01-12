ITA Airways denuncia truffa sui social, a rischio dati sensibili e informazioni di pagamento degli utenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

ITA Airways segnala un aumento di profili falsi sui social che si spacciano per la compagnia al fine di sottrarre dati personali e informazioni di pagamento. Per evitare la truffa, la compagnia invita a utilizzare solo gli account ufficiali verificati e ricorda che non chiede mai dati sensibili né offre assistenza via WhatsApp.

Allarme truffa ITA Airways

Negli ultimi tempi la truffa digitale legata ai grandi brand del trasporto aereo ha assunto dimensioni sempre più rilevanti. Anche ITA Airways ha segnalato un incremento di profili falsi sui social network che imitano l’identità della compagnia, inserendosi nelle conversazioni pubbliche per indurre gli utenti a condividere informazioni personali o dati di pagamento.

Come evidenziato da analisi pubblicate da Polizia Postale, AGCM e da testate internazionali come BBC e The Guardian, i truffatori sfruttano la reputazione dei marchi più noti per creare un’apparente affidabilità.

I falsi account replicano nomi, loghi e stile comunicativo ufficiale, rispondendo rapidamente ai commenti degli utenti con messaggi che promettono assistenza immediata, rimborsi o soluzioni a presunti problemi di viaggio.

La comunicazione di ITA Airways

ITA Airways, in una newsletter rivolta ai clienti, ha ribadito la centralità della protezione dei passeggeri e della tutela della privacy nella propria strategia digitale.

“Ti invitiamo a prestare molta attenzione e a seguire questi semplici suggerimenti per evitare rischi” si legge nella comunicazione. “I nostri account ufficiali sui social sono: @itaairways (Instagram), ITA Airways (Facebook), @itaairways (TikTok), @ITAAirways (X) e hanno tutti il badge di verifica”.

La compagnia ha inoltre ricordato che non fornisce supporto clienti tramite WhatsApp, non invia link per la raccolta di dati sensibili e non richiede mai informazioni relative a carte di credito o metodi di pagamento attraverso social media o messaggi privati.

Come evitare rischi

Secondo Europol e il Centro Nazionale Antifrode Digitale, uno degli elementi più ricorrenti di queste truffe è il senso di urgenza: messaggi che invitano ad “agire subito” o a “confermare i dati” sono segnali tipici di attività fraudolente.

Le autorità raccomandano di non cliccare su link sospetti, di non condividere mai informazioni personali sui social e di segnalare immediatamente i profili falsi alle piattaforme e alle forze dell’ordine.

Affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali resta l’unico modo efficace per evitare rischi.