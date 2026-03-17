Ita Airways, voli per Dubai sospesi fino al 28 marzo e stop per Tel Aviv esteso al 9 aprile

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La guerra in Medioriente continua ad avere effetti anche sul traffico aereo. Ita Airways ha annunciato di aver esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile. I voli da e per Dubai, invece, sono interrotti fino al 28 marzo a causa delle condizioni di incertezza seguite all’attacco di Usa e Israele all’Iran e conseguente reazione di Teheran con missili e droni si diversi Paesi del Golfo.

Guerra in Iran, l’annuncio di Ita Airways

Incertezza e impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza: la guerra, sempre più ampia, in Medioriente, limita i cieli per i voli commerciali.

La guerra scatenata da Israele e Stati Uniti in Iran e la reazione del regime di Teheran (con droni e missili sui Paesi vicini) proseguono in uno scenario di incertezza e paura.

L’ultimo drone iraniano ha colpito una base italiana in Kuwait, senza provocare feriti ma distruggendo un velivolo in un capannone.

Voli per Tel Aviv, fino a quando sono sospesi

In questo scenario Ita Airways ha annunciato di aver esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv (quindi da e per Israele) fino al 9 aprile.

Nella sospensione è incluso anche il volo AZ809 del 10 aprile, ha spiegato la compagnia.

L’annuncio è arrivato tramite una nota sul sito e un post sui social, in cui è stato ribadito che “la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

Voli per Dubai, fino a quando sono sospesi

Ita Airways ha inoltre annunciato di aver esteso al 28 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai.

Gli aeroporti degli Emirati, afferma la compagnia, stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità.

Per questo le compagnie del gruppo Lufthansa hanno dovuto cancellare tutti i voli nel periodo menzionato.

Nessuna garanzia su voli e orari

Il gruppo Lufthansa inoltre, si riserva di “valutare” in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni.

Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, quindi, sottolinea la compagnia, “non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati”.

In questo scenario di estrema incertezza e difficoltà, i passeggeri possono comunque richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto, informa la compagnia.