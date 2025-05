Italdesign in vendita, convocati oltre 1000 lavoratori: il futuro dell'azienda torinese controllata da Audi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Italdesign, impresa torinese controllata da Audi, parte della galassia Volkswagen, è stata messa in vendita. Gli oltre 1000 lavoratori dell’azienda sono stati convocati dai sindacati per fare il punto della situazione in vista di un incontro cruciale in programma il 19 maggio, al quale prenderà parte anche un delegato dell’Unione Industriali di Torino. Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino ha ammesso: “Questa notizia ci rende molto preoccupati”.

Italdesign in vendita: la decisione

Nella giornata di martedì 6 maggio, come riportato dal Corriere della Sera, i vertici di Italdesign hanno informato le Rsu che l’azienda fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani sarebbe stata messa in vendita da Audi. La società sarebbe già oggetto di due diligence, ossia la procedura di valutazione in previsione di una possibile acquisizione.

Audi, proprietaria della storica azienda torinese dal 2010 (anno in cui ha acquisito la maggioranza del capitale da Giugiaro), starebbe valutando un’operazione straordinaria, finalizzata a raccogliere risorse in un momento complicato per il gruppo tedesco, alle prese con la transizione elettrica.

Oltre 1000 lavoratori convocati dai sindacati

Giovedì 8 maggio il sindacato tedesco Ig Metall, su spinta delle parti sociali italiane, ha incontrato i rappresentanti di Audi per chiedere conto delle prospettive future del gruppo e di Italdesign.

Intanto, gli oltre mille lavoratori di Italdesign sono stati convocati lunedì nel quartier generale di Moncalieri dai sindacati metalmeccanici, Fiom e Fim. L’obiettivo è fare il punto della situazione in vista del cruciale incontro (si spera chiarificatore) previsto il prossimo 19 maggio, a cui parteciperà anche un delegato dell’Unione Industriali di Torino.

Gianni Mannori della Fiom Cgil di Torino ha spiegato: “Questa notizia ci rende molto preoccupati perché non sappiamo cosa sarà del futuro di un’azienda che è stata ed è ancora un fiore all’occhiello del territorio”. Poi ha sferrato un attacco ai “gruppi tedeschi”: “Ancora una volta, nei momenti di difficoltà, preferiscono sacrificare aziende fuori dalla Germania“.

La storia di Italdesign

Italdesign è stata fondata da Giorgetto Giugiaro, ribattezzato il “designer del secolo”, e dal suo storico socio Aldo Mantovani nel 1968.

Nel corso degli anni ha sviluppato design e ingegneria di modelli automobilistici rimasti iconici, dalla Golf di prima generazione all’Alfetta, dall’Audi 80 alla DeLorean di “Ritorno al Futuro”.

In seguito, Italdesign ha anche diversificato i suoi servizi in altri settori, dall’architettura alla mobilità sostenibile, passando per l’ambito ferroviario.

Nel 2010 è entrata nell’orbita di Volkswagen tramite Audi, sotto il controllo Lamborghini.

I numeri riportati dal Corriere della Sera descrivono un’azienda in salute, nonostante la crisi dell’auto: sotto la guida del CEO Antonio Casu, nel 2023 i ricavi hanno raggiunto quota 145 milioni, con gli attivi che valgono 286 milioni e l’utile che viaggia attorno a 20 milioni. A Natale, la società ha premiato i lavoratori con un bonus di 600 euro. L’obiettivo a medio termine è fissato a 300 milioni di fatturato.