Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

13 stranieri sono stati rimpatriati durante un’operazione eseguita dalla Direzione centrale dell’immigrazione e dalla Polizia delle frontiere, con il supporto dell’agenzia Frontex, per contrastare l’immigrazione irregolare. L’intervento, effettuato con un volo charter diretto verso i Paesi d’origine, è stato motivato dalla presenza di precedenti penali e da esigenze di sicurezza dello Stato.

Operazione di rimpatrio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività ordinarie di controllo e gestione dei flussi migratori. Il volo charter ha trasportato 13 stranieri di origine nordafricana, tutti accompagnati da personale specializzato appartenente agli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Chi sono i rimpatriati e quali reati contestati

La quasi totalità delle persone rimpatriate risulta gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e reati contro il patrimonio. In particolare, uno degli stranieri è stato espulso con provvedimento del Ministro dell’Interno, emesso il 9 ottobre 2026, per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.

Quest’ultimo, secondo quanto riportato, avrebbe diffuso sistematicamente sui social network contenuti fortemente ostili verso i Paesi occidentali e di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei, manifestando un marcato risentimento nei confronti dell’Unione Europea, compresa l’Italia.

Il ruolo delle autorità e delle agenzie europee

L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione centrale dell’immigrazione, la Polizia delle frontiere e l’agenzia Frontex. A bordo del volo erano presenti anche un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e un rappresentante del Fundamental Rights Office di Frontex, che hanno monitorato tutte le fasi del rimpatrio per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.