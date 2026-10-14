Italia, 13 stranieri imbarcati su un volo charter e rimpatriati con Frontex: i dettagli dell’operazione
Rimpatriati 13 stranieri nordafricani con precedenti penali per motivi di sicurezza, in un'operazione coordinata dalla Polizia e Frontex.
13 stranieri sono stati rimpatriati durante un’operazione eseguita dalla Direzione centrale dell’immigrazione e dalla Polizia delle frontiere, con il supporto dell’agenzia Frontex, per contrastare l’immigrazione irregolare. L’intervento, effettuato con un volo charter diretto verso i Paesi d’origine, è stato motivato dalla presenza di precedenti penali e da esigenze di sicurezza dello Stato.
- Operazione di rimpatrio
- Chi sono i rimpatriati e quali reati contestati
- Il ruolo delle autorità e delle agenzie europee
Operazione di rimpatrio
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività ordinarie di controllo e gestione dei flussi migratori. Il volo charter ha trasportato 13 stranieri di origine nordafricana, tutti accompagnati da personale specializzato appartenente agli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Chi sono i rimpatriati e quali reati contestati
La quasi totalità delle persone rimpatriate risulta gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e reati contro il patrimonio. In particolare, uno degli stranieri è stato espulso con provvedimento del Ministro dell’Interno, emesso il 9 ottobre 2026, per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.
Quest’ultimo, secondo quanto riportato, avrebbe diffuso sistematicamente sui social network contenuti fortemente ostili verso i Paesi occidentali e di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei, manifestando un marcato risentimento nei confronti dell’Unione Europea, compresa l’Italia.
Il ruolo delle autorità e delle agenzie europee
L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione centrale dell’immigrazione, la Polizia delle frontiere e l’agenzia Frontex. A bordo del volo erano presenti anche un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e un rappresentante del Fundamental Rights Office di Frontex, che hanno monitorato tutte le fasi del rimpatrio per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.