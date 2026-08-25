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È di 5 indagati minorenni per propaganda d’odio e apologia di ideologie eversive il bilancio di una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Arezzo. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, ha permesso di ricostruire le attività di un gruppo riconducibile all’estrema destra, attivo nel territorio del Valdarno, e di contestare i reati previsti dall’art. 604 bis c.p. comma 1 e 2.

Origine e sviluppo dell’indagine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata portata avanti dalla DIGOS di Arezzo sotto la guida del Dirigente Marco Nottebella, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, rappresentata dal Procuratore dott.ssa Roberta Pieri. L’attività investigativa ha avuto una durata di oltre un anno e si è conclusa con l’emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di alcuni giovani attivi nella provincia aretina e riconducibili ad ambienti dell’estrema destra.

L’inchiesta ha preso avvio dal monitoraggio di piattaforme social e canali di messaggistica istantanea. Su questi spazi digitali sono stati individuati contenuti inneggianti all’ideologia nazifascista, messaggi discriminatori e materiale propagandistico riconducibile a gruppi di estrema destra. Gli investigatori hanno approfondito diversi episodi, tra cui la comparsa nel territorio del Valdarno di scritte come “WHITE POWER”, “ITALIA AGLI ITALIANI”, “NUOVA ITALIA” e “ANTIANTIFA”.

Modalità operative e materiali sequestrati

Il lavoro svolto dalla DIGOS di Arezzo ha permesso di ricostruire le modalità di reclutamento, organizzazione e coordinamento del gruppo. Gli agenti hanno documentato la produzione e la diffusione di adesivi e altro materiale propagandistico. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati dispositivi elettronici agli indagati, in seguito a una serie di perquisizioni eseguite nel luglio 2025 e ad altre due perquisizioni effettuate nel febbraio dell’anno successivo. L’analisi dei dispositivi ha consentito di acquisire un ampio patrimonio di conversazioni, fotografie, video e altri contenuti digitali, utili a delineare i diversi ruoli ricoperti dai membri del gruppo.

I reati contestati e la posizione degli indagati

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha contestato a 5 indagati, tutti minorenni, i reati previsti dall’art. 604 bis c.p. comma 1 e 2, relativi alla propaganda d’odio e all’apologia di ideologie eversive. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di individuare collegamenti tra i soggetti del Valdarno e altri ambienti estremisti attivi su tutto il territorio nazionale. L’operazione rappresenta il risultato di una costante attività di monitoraggio da parte della Polizia di Stato, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, nei confronti dei fenomeni di radicalizzazione e propaganda d’odio.

IPA