Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale"
L'Iran si è scagliato contro la proposta di Paolo Zampolli, inviato di Donald Trump, sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio 2026
La proposta dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 non è andata giù all’Iran. L’Ambasciata iraniana in Italia ha commentato: “Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la ‘bancarotta morale’ degli Stati Uniti”.
- La polemica dell'Iran contro Paolo Zampolli e gli Usa
- La proposta di Paolo Zampolli sull'Italia ai Mondiali 2026
- Il commento del ministro Abodi sull'ipotesi Italia ai Mondiali
La polemica dell’Iran contro Paolo Zampolli e gli Usa
L’Ambasciata dell’Iran in Italia ha pubblicato un messaggio su X nella tarda mattinata di giovedì 23 aprile per commentare la proposta di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 proprio ai danni dell’Iran. Nel post si legge: “Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche”.
Il messaggio prosegue così: “Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la ‘bancarotta morale’ degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco”.
La proposta di Paolo Zampolli sull’Italia ai Mondiali 2026
Il post social dell’Ambasciata dell’Iran in Italia fa riferimento a quanto rivelato al Financial Times da Paolo Zampolli.
L’inviato di Donald Trump ha confermato di aver “suggerito a Infantino e Trump di sostituire l’Iran con l’Italia” ai Mondiali 2026.
Paolo Zampolli ha motivato così la sua proposta, che segue il pressing di Trump affinché l’Iran rinunci ai Mondiali per motivi di sicurezza legati alla guerra: “Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri partecipare a un torneo organizzato dagli Usa. Con quattro Mondiali in bacheca, l’Italia ha il pedigree per giustificare la sua inclusione“.
L’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali ai danni dell’Iran, ha sottolineato il Financial Times, servirebbe anche a ristabilire l’armonia tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni legate all’attacco del presidente Usa al Papa.
Il commento del ministro Abodi sull’ipotesi Italia ai Mondiali
L’indiscrezione sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ai danni dell’Iran è stata commentata anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi.
Rispondendo ai cronisti a margine di un appuntamento al Quirinale, come riportato dall’agenzia Lapresse, Abodi ha chiuso la porta a questa eventualità: “Primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima”.
Andrea Abodi ha poi sentenziato: “Ci si qualifica sul campo“.