Italia ai Mondiali, Trump raffredda l'idea del ripescaggio e Paolo Zampolli lo segue: "Solo un suggerimento"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La possibilità che la Nazionale italiana venga ripescata per partecipare ai Mondiali di calcio 2026 al posto dell’Iran si conferma assai remota. A confermarlo è lo stesso Donald Trump, che corregge il tiro delle voci circolate subito dopo l’annuncio di voler escludere la Nazionale persiana dal tabellone. “Non ci penso troppo, non vogliamo penalizzare gli atleti“, ha affermato il presidente americano, seguito a ruota dal suo inviato speciale per le partnership globali Paolo Zampolli. “Un’idea di buon senso, ma era solo un suggerimento“.

Cosa hanno detto Trump e Rubio su Iran e Italia ai Mondiali

Parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, il tycoon ha definito “interessante” l’idea di poter sostituire la Nazionale iraniana, regolarmente qualificata al Mondiale 2026, con quella italiana, invece eliminata nei turni di spareggio.

Era tuttavia una frase di circostanza che ha chiaramente fatto capire ai giornalisti presenti che l’amministrazione federale ha ben altre cose a cui pensare. Ciononostante, gli Usa puntano anche sullo sport come leva geopolitica per tentare di attrarre di nuovo a sé quelle parti di mondo che le stanno sfuggendo.

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Da qui l’organizzazione della nuova edizione della Coppa del Mondo, che si svolgerà anche in Messico e Canada. “Lascia che ci faccia un pensierino, Marco tu cosa ne dici?“, ha poi detto Donald Trump passando la palla al suo “falco” Marco Rubio.

Il vero fautore della politica estera americana ha quindi risposto: “Non c’è alcun funzionario degli Stati Uniti che abbia mai detto agli atleti iraniani che non possono partecipare al torneo o venire in terra americana”.

E ancora: “Il problema dell’Iran non sono i calciatori, ma le persone che potrebbero portare con loro. Alcuni hanno legami coi Pasdaran, ma gli atleti non c’entrano nulla. Non so da dove sia nata questa speculazione sull’Italia. Potrebbe accadere solo se l’Iran da solo deciderà di non venire negli Usa, ma solo in quel caso. Sicuramente quello che non potranno portare con loro è un gruppo di terroristi appartenenti alle Guardie della Rivoluzione, fingendo di essere giornalisti o preparatori atletici”.

Il ruolo di Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump

Anche se Rubio ha detto di non sapere da dove sia nata l’ipotesi di un ripescaggio degli Azzurri al posto dell’Iran, all’interno dell’amministrazione americana c’è un funzionario che ha agito proprio in tal senso, almeno dal punto di vista retorico.

Si tratta di Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, il quale si è esposto sia col tycoon sia col presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Gli Usa sono in guerra con l’Iran e dunque mi è sembrata un’idea di buon senso”.

“Incrocio le dita come tutti”, ha sottolineato Zampolli in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho il cuore azzurro e gli Azzurri se lo meritano. Sono andato negli Usa con il sogno americano e sono convinto che si possa sognare che l’Italia partecipi ai campionati del mondo che si svolgeranno su suolo statunitense”.

Poi però è giunta la precisazione, che segue il “raffreddamento” già comunicato da Trump e Rubio: “Mi sono solo limitato a suggerire questa soluzione al presidente, che ama l’Italia moltissimo, e a King Gianni (come il tycoon chiama Infantino, ndr). Saranno loro a decidere”.

Le parole del ministro Abodi

Anche in Italia l’ipotesi del ripescaggio non ha trovato consenso a livello istituzionale. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha infatti dichiarato che una situazione del genere non sarebbe opportuna, sottolineando che la qualificazione ai Mondiali “si conquista sul campo”.