Italia al voto anticipato, spunta la data: il piano di Giorgia Meloni sulla fine della sua legislatura

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle ultime ore è iniziata a circolare l’indiscrezione dell’eventualità che venga organizzato un voto anticipato. La premier Giorgia Meloni starebbe valutando l’ipotesi di preparare il terreno per portare gli italiani alle urne prima della scadenza naturale della legislatura, così da evitare un possibile calo di consensi. E sarebbe anche già stata individuata la data precisa: l’11 aprile 2027.

Il retroscena sul possibile voto anticipato, spunta la data

A riferire del presunto ‘piano’ della premier sul voto anticipato è La Repubblica, che spiega che è in corso una “brusca accelerazione sulla nuova legge elettorale, da licenziare a ritmi record entro la pausa estiva”. La questione si legherebbe alla possibilità di andare al voto non ad ottobre 2027, cioè alla scadenza naturale della legislatura, ma ad aprile.

Il governo starebbe pensando di anticipare la tornata elettorale in quanto temerebbe che le tensioni nel centrodestra, che sta facendo i conti con lo strappo creato dal generale Roberto Vannacci, potrebbero protrarsi a lungo e incidere negativamente sul voto, guardando al fronte dell’attuale maggioranza.

ANSA

Inoltre è probabile che nei prossimi mesi sulle tasche degli italiani continueranno a pesare gli effetti della pessima congiuntura economica di questo periodo. In altre parole chi è ora alla guida del Paese avrebbe il timore del cosiddetto “effetto logoramento”.

“È già da un po’ – scrive La Repubblica – che i fedelissimi della premier si sono messi a sfogliare il calendario per individuare la data migliore per chiudere la legislatura. Cerchiando in rosso, come in una sorta di sentiero minato, tutti gli ostacoli da superare o bypassare per uscirne indenni”.

Alla fine, sarebbe emersa una data precisa: gli italiani potrebbero essere chiamati a rinnovare il Parlamento domenica 11 e lunedì 12 aprile 2027.

Il nodo delle pensioni dei parlamentari

Qualora si dovesse realmente votare nei giorni indicati, deputati e senatori potrebbero dormire sonni tranquilli per quanto riguarda le loro tasche.

Con la riforma del 2012, il diritto alla pensione matura solamente se si è rimasti in carica per un mandato intero, la cui soglia scatta dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno. Il calcolo parte dalla proclamazione, avvenuta l’8 ottobre 2022. Ciò significa che, se si andasse alle urne prima del 9 aprile, quasi metà dei parlamentari non otterrebbe la pensione. Dopo il 9 aprile, invece sì. Per questo vengono indicate le date 11 e 12.

Il fattore politico delle elezioni amministrative

Sempre La Repubblica evidenzia che ci sarebbe un altro elemento che porta verso quella finestra temporale. Si tratterebbe di un fattore politico: tra la primavera e l’estate 2027 si andrà a votare nelle più importanti città: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Tutte sono amministrate dal centrosinistra e, secondo i sondaggi, non è remota la possibilità della riconferma.

Meloni avrebbe detto ai suoi fedeli che le elezioni nazionali e quelle locali dovranno essere divise. Avrebbe timore che le seconde, se favorevoli ai partiti di opposizione, possano innescare un effetto domino sulle politiche. Dunque il piano sarebbe quello di anticipare queste ultime, nella convinzione che un eventuale successo generi poi una reazione a catena anche sul voto nelle città.