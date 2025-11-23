Italia campione in Coppa Davis di tennis senza Jannik Sinner, quanto vale il montepremi per i vincitori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Italia del tennis gioisce per la vittoria della Coppa Davis 2025, che metteva in palio un montepremi da 7 milioni di dollari, pari a 6,1 milioni di euro. Con 6,5 milioni già assegnati, ai vincitori andranno ulteriori 1,75 milioni di euro, mentre i finalisti sconfitti riceveranno 1,3 milioni. L’Italia, battendo la Spagna, ha consolidato il proprio ruolo dominante nella competizione.

Quanto vale il montepremi della Coppa Davis

Il totale del montepremi per la Coppa Davis 2025 ammonta a 7 milioni di dollari Usa (circa 6,1 milioni di euro), di cui già 6,5 milioni sono stati erogati.

La restante parte da assegnare, da mezzo milione di dollari, attendeva solo la finale, che l’Italia ha vinto contro la Spagna. Ai tennisti italiani quindi va il premio destinato ai campioni: 2 milioni di dollari, ovvero circa 1,75 milioni di euro. Per gli avversari invece l’assegno è da 1,5 milioni di dollari, pari a circa 1,3 milioni di euro.

I tennisti italiani con il trofeo

A chi va il denaro

Le somme vinte vengono trasferite alle Federazioni nazionali, che poi le suddividono con giocatori e staff conformemente agli accordi interni.

L’Italia e la Spagna, essendosi qualificate in finale, hanno ricevuto l’importo destinato al finalista, che risulta doppio rispetto a quello percepito da Belgio e Germania, usciti in semifinale e dunque beneficiari di 750 mila dollari (circa 650 mila euro).

Quanto alle quattro squadre eliminate ai quarti di finale (Austria, Repubblica Ceca, Francia e Argentina) ciascuna ha percepito 500 mila dollari (circa 430 mila euro).

L’Italia campione per tre volte consecutive

L’Italia ha conquistato la Coppa Davis 2025 battendo la Spagna 2-0 in finale a Bologna. Negli ultimi anni, il tennis italiano ha dominato la competizione, conquistando per tre volte consecutive il trofeo.

Nell’ultima edizione, il team italiano ha trionfato grazie a due vittorie in singolare: Matteo Berrettini ha battuto Pablo Carreno Busta con un netto 6-3, 6-4, mentre Flavio Cobolli ha completato il successo rimontando Jaume Munar per 1-6, 7-6(5), 7-5.

Quello del 2025 rappresenta il quarto titolo Davis nella storia dell’Italia. Un anno prima, nel 2024, era arrivato il trofeo a Malaga sconfiggendo nettamente l’Olanda per 2-0: Berrettini vinse in apertura e Jannik Sinner chiuse il match vincendo contro Tallon Griekspoor (7-6, 6-2).

Nel 2023 invece il primo trionfo dopo 47 anni, con una vittoria per 2-0 contro l’Australia. I tre successi consecutivi segnano una nuova era d’oro per il tennis italiano, guidato dal capitano Filippo Volandri e da una generazione di giocatori capaci di fare la differenza nei momenti decisivi.