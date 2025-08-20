Italia col primato di casi di West Nile in Europa, i dati dell'Ecdc sul virus e i contagi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Italia ha il primato come il Paese europeo più colpito dal virus West Nile. Secondo i dati diffusi dall’Ecdc, sono stati confermati 274 casi da inizio stagione. Corrispondono all’80% delle 335 infezioni registrate complessivamente in Europa. Il numero dei decessi è arrivato a 19. Per gli esperti il picco deve ancora arrivare.

Secondo l’agenzia European Centre for Disease Prevention and Control, l’Italia è il paese con il maggior numero di casi confermati del virus West Nile. Il primato arriva con l’80% dei casi totali registrati negli otto Paesi europei in cui è stata confermata la diffusione del virus.

Su 335 infezioni registrate infatti, ben 274 sono state individuate in Italia. Tra i Paesi più colpiti dopo l’Italia troviamo:

Grecia con 35 casi;

Serbia con 9 casi;

Francia con 7 casi;

Romania con 6 casi;

Ungheria con 2 casi;

Bulgaria con 1 caso;

Spagna con 1 caso.

In generale l’Europa ha registrato il numero più alto di casi di virus West Nile degli ultimi tre anni e questo tipo di infezioni continuerà ad aumentare. Il picco, per esempio, non è stato ancora raggiunto. Il picco stagionale si attende infatti tra fine agosto e settembre.

Le cause dell’aumento

Nella Giornata mondiale della zanzara o Mosquito Day, sono stati divulgati i numeri relativi alla pericolosità dell’insetto più odiato al mondo. Questo insetto infatti è il vettore di molti virus e la causa di altrettante gravi malattie.

In particolare, il virus West Nile si sta diffondendo in Europa in numero maggiore rispetto agli altri anni per via del cambiamento climatico. Infatti l’aumento delle temperature medie, legate alle azioni dell’uomo, causa estati più lunghe, inverni più caldi e maggiori precipitazioni in alcuni periodi dell’anno che permettono una maggiore riproduzione di alcune specie di zanzara vettori di virus anche fatali.

Così Chikungunya fa registrare 240.000 casi, con 90 decessi in Africa e arriva in Europa portando 27 focolai, 111 casi in Francia e 7 in Italia.

West Nile nel Lazio

Caso particolare, quello della diffusione di West Nile nel Lazio. Nel 2025 sono state registrate 174 segnalazioni di positività al virus, di cui 155 nella provincia di Latina. I comuni interessati aumentano e sono state rilevate positività nelle province di Latina, Frosinone e Roma, oltre che fuori provincia. Sono stati interessati i comuni come Aprilia, Ardea, Cassino, Cisterna, Genzano, Sezze, Sabaudia e altri.

Il quadro clinico dei contagiati è generalmente positivo. 43 sono i pazienti ricoverati in reparti ordinari, quattro in terapia intensiva. 88 persone sono in buone condizioni e non hanno necessità di essere ricoverate in ospedale e 29 sono state dimesse. Al momento però, si contano purtroppo anche 10 decessi.