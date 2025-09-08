Italia contro Israele in Ungheria, perché si gioca proprio a Debrecen: il rapporto tra Netanyahu e Orban

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia affronta Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio del 2026 e lo fa a Debrecen, in Ungheria. Per motivi di sicurezza gli israeliani non possono giocare in casa e hanno quindi optato per il paese magiaro, scelta questa che consente di tutelare l’ordine pubblico e si spiega anche con l’ottimo rapporto tra i leader dei due Paesi, Benjamin Netanyahu e Viktor Orban.

Perché Italia e Israele giocano in Ungheria

Israele-Italia si gioca a Debrecen nella serata di lunedì 8 settembre. Il luogo scelto per la disputa della partita può sembrare strano a quanti seguono poco le vicende della nazionale di Tel Aviv che però – per i noti fatti e non potendo giocare in casa – ha ormai da tempo adottato l’Ungheria come sua seconda casa.

Che sia a Budapest o in altre città magiare, la selezione israeliana da anni ormai gioca le gare casalinghe in campo neutro nella nazione governata da Orban. E così farà anche per il match contro gli azzurri di Gattuso.

Contestazione a Roma per la gara tra Israele e Italia

I motivi della scelta di Debrecen

Sono tanti i motivi alla base di questa decisione, ormai diventata abitudine per la squadra allenata dal ct Ran Ben Shimon. Ci sono anzitutto quelli strategici e di sicurezza. Per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e per la grave situazione determinata dal conflitto in corso con la Palestina, Uefa e Fifa hanno vietato lo svolgimento di competizioni sportive internazionali in Israele. Per questo motivo, dall’ottobre 2023, tutte le squadre locali – sia nazionali che club – giocano i propri incontri internazionali lontano da casa.

È già successo per esempio che questo stesso match si giocasse a Budapest. Era il 10 settembre 2024 quando la nostra nazionale affrontò quella israeliana a Budapest per la Nations League. Stavolta toccherà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, il terzo stadio più grande d’Ungheria con una capacità di oltre 20mila posti. In tribuna sono attesi tremila spettatori e circa 200 di questi sono italiani. È anche per garantire la loro tutela che i match di Israele vengono disputati in Ungheria (le ultime otto partite della selezione si sono disputate qui).

Giocare in terra magiara consente di ridurre al minimo il rischio di scontri o di incidenti sia per la distanza dal Paese che per la natura stessa del governo ungherese che garantisce un alto livello di sicurezza e nessuna contestazione interna.

La politica di Viktor Orban

L’Ungheria è uno dei Paesi più all’avanguardia sul fronte dell’impiantistica sportiva ed è da anni un partner fidato dell’Uefa, come ricostruisce Domani.

Il governo Orban ha investito in maniera ingente su questo campo tanto che sul suolo ungherese, solo negli ultimi anni, si sono giocate gare di coppe europee durante la pandemia, quattro match dell’Europeo itinerante, quindici dell’Europeo Under-21. la finale di Europa League del 2023 e quella di Champions League del prossimo anno.

Costruire stadi e ospitare eventi calcistici è un pallino di Orban che ne ha fatto erigere uno, la Pancho Arena, anche nel paesino in cui è nato. Stiamo parlando di Felcsút, 2mila abitanti, ma uno stadio, inaugurato nel 2014 e costato circa 9,6 milioni di euro, con quasi 4.000 posti a sedere, a fronte di una popolazione di circa la metà.

I buoni rapporti con Benjamin Netanyahu e la comunità ebraica

Non solo sicurezza e strutture all’avanguardia, ci sono altri motivi per cui Israele ha optato per l’Ungheria come “casa di riserva” per le gare di calcio. Anzitutto è opportuno sottolineare la benevolenza e gli ottimi rapporti politici che legano i due leader Viktor Orban e Benjamin Netanyahu.

Qualche mese fa, il primo ministro ungherese aveva accolto a Budapest l’israeliano, nonostante il mandato di cattura contro di lui emesso dalla Corte penale internazionale. I rapporti tra i due sono ottimali da tempo: nel 2018 Netanyahu definì pubblicamente Orban “un vero amico di Israele”.

Inoltre, in Ungheria vive una folta comunità ebraica, in particolare a Budapest. Basti pensare che sono ben 100mila le persone ebraiche nel Paese e che, nella capitale, sorge la terza sinagoga più grande del mondo, dopo quelle di New York e Gerusalemme.