Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 735 arresti, 16.088 denunce e oltre 1,6 milioni di infrazioni il bilancio delle attività della Polizia Stradale nel 2025. Nel corso dell’anno, sono stati intensificati i controlli su strade e autostrade, con particolare attenzione a reati come guida in stato di ebbrezza, traffico di stupefacenti e contrabbando, oltre a numerose violazioni al codice della strada.

Il bilancio delle attività: dati e risultati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 2025 ha visto un impegno straordinario delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati legati alla circolazione stradale. Sono state impiegate 423.328 pattuglie che hanno controllato 2.014.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni. Tra queste, le violazioni per eccesso di velocità hanno raggiunto quota 462.312, mentre sono state ritirate 63.537 patenti e 41.788 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.794.271.

Controlli su guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti

Nel corso dell’anno, la Polizia Stradale ha sottoposto a verifica 821.444 conducenti con etilometri e precursori. Di questi, 11.126 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 1.469 sono stati denunciati per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione e repressione di questi reati si è rivelata fondamentale per la sicurezza stradale.

Controlli sulla velocità e trasporto professionale

La Polizia Stradale ha monitorato 180 tratte autostradali (pari a 1.800 chilometri) tramite il sistema “tutor”, rilevando 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Nel settore del trasporto professionale, sono stati controllati 334.439 veicoli pesanti e accertate 490.972 infrazioni.

Attività di polizia giudiziaria e sequestri

Particolarmente incisiva è stata l’azione di polizia giudiziaria, che ha permesso di assicurare alla giustizia complessivamente 16.823 persone, di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà. Sono stati sequestrati oltre 2.800 chilogrammi di sostanze stupefacenti, a testimonianza di un’attività costante di contrasto al traffico di droga.

Controlli su esercizi pubblici e infrazioni amministrative e penali

Nel 2025, la Polizia Stradale ha controllato 4.644 esercizi pubblici, tra cui 1.496 autofficine, 1.078 autorivendite, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolizioni e 870 altri esercizi. Sono state rilevate 1.933 infrazioni, di cui 1.632 con sanzione amministrativa e 301 di rilevanza penale.

Contrasto allo sversamento illecito di rifiuti nella “terra dei fuochi”

La Polizia Stradale ha contribuito alle attività di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti nella cosiddetta “terra dei fuochi”, tra le province di Napoli e Caserta. Nel corso dell’anno, con l’impiego di 907 pattuglie, sono stati controllati 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo complessivo delle sanzioni pari a 2.292.533,54 euro.

Cooperazione internazionale e pattugliamenti congiunti

Risultati significativi sono stati ottenuti anche grazie alla cooperazione con altri Stati. Nel 2025 sono stati svolti 45 servizi congiunti in Svizzera, di cui 24 nel Cantone Ticino, 12 nel Cantone dei Grigioni e 9 nel Cantone Vallese, che hanno portato al controllo di 758 veicoli, 1.023 persone e alla rilevazione di 209 infrazioni al codice della strada. In collaborazione con le autorità slovene, sono stati effettuati 13 servizi congiunti per il controllo di veicoli trasportanti merci e passeggeri, con 416 veicoli controllati e 189 infrazioni rilevate.

Collaborazione con l’Autorità europea del lavoro e operazioni internazionali

Di rilievo anche la collaborazione con l’Autorità europea del lavoro (Ela), che ha visto 3 operazioni congiunte a Tarvisio (Udine), a Vilnius (Lituania) e a Milano. Queste operazioni, finalizzate al controllo del traffico commerciale, hanno coinvolto anche le autorità di Austria, Belgio, Croazia, Francia, Lituania e Slovenia. Sono stati controllati 112 veicoli e rilevate 155 infrazioni al codice della strada.

Operazione “JAD Mobile 8” e contrasto al riciclaggio e traffico di stupefacenti

L’operazione “JAD Mobile 8”, promossa dall’agenzia europea Frontex con la partecipazione delle principali forze di polizia europee, Europol e Interpol, ha visto una massiccia attività di contrasto al riciclaggio di veicoli e al traffico di stupefacenti in 17 Paesi dell’Unione Europea e in altri 8 stati terzi. Sono stati controllati circa 5.000 veicoli e 5.400 persone, con 20 arresti e 47 denunce per diversi reati. Durante l’operazione sono stati sequestrati 124 veicoli (o parti di essi) risultati rubati o riciclati, 32 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 8.500 chili di merci e tabacchi lavorati esteri oggetto di contrabbando.

IPA