Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette appartenenti al gruppo “Ultras Italia” sono stati sanzionati con provvedimenti DASpo per gravi condotte intimidatorie durante la partita internazionale Italia–Irlanda del Nord, disputata lo scorso 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. I provvedimenti, emessi dalla Questura, sono stati adottati dopo un’attenta attività di indagine e hanno portato a 31 anni complessivi di divieto di accesso agli stadi e 10 anni di obbligo di firma per i responsabili.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine durante l’incontro di calcio internazionale tra Italia e Irlanda del Nord, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e tenutosi il 26 marzo presso la New Balance Arena di Bergamo. In quell’occasione, alcuni membri del gruppo “Ultras Italia” si sono resi protagonisti di comportamenti intimidatori nei confronti di altri spettatori presenti sugli spalti.

La D.I.G.O.S. della Questura di Bergamo ha avviato una complessa attività di accertamento, analizzando in modo dettagliato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stadio. Grazie a questa analisi, è stato possibile ricostruire la sequenza degli eventi e identificare i responsabili delle azioni contestate.

Condotte intimidatorie e tensione sugli spalti

Dalle immagini acquisite, è emerso che i sette ultras, pur essendo in possesso di biglietti per settori diversi, hanno occupato indebitamente i posti assegnati ad altri spettatori. Con atteggiamenti minacciosi, hanno accerchiato e costretto alcune persone, regolarmente presenti, ad abbandonare i propri posti, generando momenti di forte agitazione tra il pubblico.

La situazione si è rivelata particolarmente delicata anche per la presenza di numerose famiglie e minori, che si sono trovati coinvolti loro malgrado in un clima di evidente tensione e intimidazione. L’episodio ha destato preoccupazione per la sicurezza degli spettatori e per il regolare svolgimento dell’evento sportivo.

Individuazione dei responsabili e deferimento all’Autorità giudiziaria

Al termine delle indagini, sette persone sono state identificate come responsabili delle condotte intimidatorie e deferite all’Autorità giudiziaria. La Divisione Anticrimine della Questura ha quindi avviato il procedimento amministrativo di prevenzione, valutando la gravità dei fatti e la pericolosità dei soggetti coinvolti, nonché il grave turbamento arrecato all’ordine e alla sicurezza pubblica.

I provvedimenti: DASpo e obblighi di firma

All’esito dell’istruttoria, il Questore di Bergamo ha adottato provvedimenti severi e proporzionati alla posizione di ciascun interessato. Nei confronti dei sette ultras sono stati emessi DASpo che vietano l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ed europeo, sia per manifestazioni calcistiche ufficiali che amichevoli. Inoltre, i provvedimenti impediscono agli interessati di acquistare personalmente i biglietti tramite i sistemi di ticketing.

Nel dettaglio, sono stati emessi:

1 DASpo della durata di 10 anni , con 2 anni di obbligo di firma;

della durata di , con di obbligo di firma; 1 DASpo della durata di 5 anni , con 2 anni di obbligo di firma;

della durata di , con di obbligo di firma; 1 DASpo della durata di 4 anni , con 2 anni di obbligo di firma;

della durata di , con di obbligo di firma; 4 DASpo della durata di 3 anni, con 1 anno di obbligo di firma.

Complessivamente, i provvedimenti adottati determinano 31 anni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive e 10 anni di obbligo di firma.

La posizione della Polizia di Stato e l’impegno per la sicurezza

L’attività della Polizia di Stato conferma la costante attenzione verso quei comportamenti che, anche all’interno degli stadi, superano il confine tra passione sportiva e intimidazione, mettendo a rischio la sicurezza degli altri spettatori e compromettendo la possibilità di vivere gli eventi calcistici in un clima di serenità.

La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche negli impianti sportivi, resta una priorità per le forze dell’ordine: nessuna forma di tifo può trasformarsi in prevaricazione, minaccia o violenza nei confronti degli altri spettatori. I provvedimenti adottati rappresentano una risposta ferma e proporzionata a comportamenti che rischiano di compromettere la sicurezza collettiva e il diritto di tutti a godere degli eventi sportivi in tranquillità.

IPA