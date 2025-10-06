Italia - Israele a Udine, il sindaco aveva chiesto il rinvio: "Spero che nel corteo non ci siano infiltrati"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A otto giorni dalla partita di calcio fra Italia e Israele a Udine, cresce la tensione per possibili proteste pro Palestina. Il sindaco De Toni aveva chiesto di rinviare il match, ma la Fifa ha respinto l’idea. Massima allerta e sicurezza rafforzata per il corteo previsto, mentre l’evento strettamente sportivo ha raccolto scarso entusiasmo.

Udine, tensione per la gara fra Italia e Israele

Poco più di una settimana e Udine sarà nuovamente teatro della gara fra le nazionali di calcio di Italia e Israele, esattamente come lo scorso anno, in un clima che si preannuncia tutt’altro che festoso. Le autorità valutano ogni scenario, considerando le continue proteste che stanno animando le piazze italiane.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, aveva chiesto di rinviare l’incontro, ma la Fifa non ha mai preso in considerazione questa ipotesi.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni

Le misure di sicurezza

La possibilità che la partita slittasse è stata legata più alle voci che a concrete valutazioni: d’altra parte la città di Udine è apparsa ancora una volta la soluzione ideale e strategica per il Viminale, in virtù della sua posizione, più consona a gestire i flussi dei manifestanti.

Il ministro Matteo Piantedosi, di concerto con Tel Aviv, ha garantito alla delegazione israeliana una permanenza in piena sicurezza.

Alcuni organi di stampa avevano inoltre diffuso la notizia che per il gruppo ci sarebbe stata anche la protezione ulteriore degli agenti del Mossad, un’ipotesi che aveva prodotto le critiche di Avs ma che è stata poi smentita dal Viminale.

La richiesta del sindaco

Il sindaco De Toni, ascoltato da LaPresse, ha spiegato le ragioni della sua richiesta di rinviare il match. “Non c’era il clima per una festa nazional-popolare come dovrebbe essere una gara della Nazionale” ha chiarito. “L’ultima volta l’organizzazione è stata perfetta, non c’è stato nessuno scontro, la scelta del Viminale di farla qui nasce da questo”.

Le sensazioni di De Toni sul clima di avvicinamento all’evento sono coerenti con l’aspetto puramente sportivo, passato in secondo piano. Da quel punto di vista, si assiste a un mezzo disastro: i biglietti venduti, dai prezzi più che accessibili, a una settimana dalla gara sono un quinto della disponibilità effettiva. La Federazione spera ora di riempire gli spalti vuoti coinvolgendo studenti e associazioni.

I timori per gli infiltrati al corteo

Con la tensione cresciuta in modo esponenziale da un anno a questa parte, il primo cittadino ha lasciato trapelare una moderata preoccupazione. “Chiaro che, se ci sono degli infiltrati in un corteo annunciato di seimila persone, speriamo che non avvengano incidenti” ha aggiunto. “Le forze dell’ordine fanno tutto quello che devono fare, vedremo cosa succederà”.

Il rammarico per il diniego della Fifa resta. “La prossima fase dei Mondiali è a primavera, un po’ di tempo ne avremmo avuto” ha lamentato De Toni. “Ma non se n’è nemmeno parlato. Dispiace, perché la situazione è molto peggiorata rispetto a un anno fa, molto delicata, e questa diventa una grossa occasione per chi vuole fare operazioni anche di disordine pubblico”.

“Quest’anno la situazione è ancora più difficile” ha ribadito il sindaco “ma io alla fine andrò alla veglia di preghiera che organizza il vescovo in cattedrale. Il segno sarà di non essere né alla partita ma neanche in contestazione, sarò a pregare per la pace in questa esperienza tormentata”.