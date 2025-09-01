Italia-Israele a Udine, per il sindaco partita "inopportuna" e da rinviare: oltre 20 mila firme conto il match

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si trasforma in un caso la partita Italia-Israele, prevista per il 14 ottobre allo stadio Friuli di Udine. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha dichiarato che la partita di qualificazione ai Mondiali sarebbe “inopportuna” a causa delle tensioni internazionali, del numero dei morti e dell’impatto sull’opinione pubblica. Intanto una petizione per bloccare il match, spinta dal partito Possibile, ha raccolto oltre 20.000 firme.

Italia-Israele a Udine, partita delle polemiche

Il primo cittadino di Udine auspica un rinvio della partita Italia-Israele, pur riconoscendo che la decisione spetta a Figc e Uefa.

“Non possiamo farci molto come Comune, ma mi auguro che la partita venga rinviata”, ha detto De Toni ai microfoni del TGR Friuli-Venezia Giulia.

ANSA

“Israele non è stato escluso dalle competizioni sportive internazionali. Ma di fronte a un dramma che non ha eguali negli ultimi ottant’anni, davanti a tanta sofferenza io dico: fermiamoci, giocare adesso sarebbe inopportuno“, ha aggiunto il sindaco di Udine.

Lo stadio è gestito dall’Udinese, la decisione di ospitare i match della nazionale è della Figc e la partita è organizzata dalla Uefa. Al Comune di Udine spetterebbe il compito di collaborare alla gestione dell’ordine pubblico, sotto il coordinamento della prefettura.

Partita diversa, stesse polemiche: un anno fa la nazionale italiana e quella israeliana si sfidarono per la Nations League, mentre questa volta ci sono in ballo le qualificazioni ai Mondiali. Le polemiche, invece, sono le medesime. Un rinvio potrebbe però avere ripercussioni sportive e diplomatiche.

ProPal contro la Figc

Parallelamente, Il Comitato per la Palestina Udine, insieme alla comunità palestinese di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Calcio e Rivoluzione, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Bds Italia, ha giudicato “insufficiente e tardiva” l’ipotesi della Figc di devolvere l’incasso della sfida ad organizzazioni umanitarie di Gaza.

Secondo i firmatari, si tratta di “un tardivo tentativo di ripulirsi la coscienza senza prendere posizione e per alleggerire la pressione delle tifose e dei tifosi solidali con la Palestina”.

Le associazioni rilanciano richieste precise: la Figc dovrebbe interrompere ogni rapporto sportivo con Israele, rifiutarsi di giocare contro club e nazionali israeliani e farsi promotrice presso Fifa e Uefa dell’esclusione di Israele dalle competizioni internazionali.

In vista del match di Udine, i comitati hanno già annunciato una mobilitazione per il 14 ottobre.

La petizione di Possibile contro Italia-Israele

Il partito Possibile ha promosso sul proprio sito ufficiale una petizione per bloccare la partita Italia-Israele. Le firme raccolte, al momento, sono oltre 21.000.