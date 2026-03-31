Italia nega base di Sigonella agli Usa, Crosetto fa scattare il divieto per "mancata consultazione preventiva"

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L’Italia ha deciso di negare la base di Sigonella agli Usa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, su mandato diretto del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha informato gli Stati Uniti d’America del divieto. Il piano di volo di alcuni asset aerei statunitensi prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente, ma nessuno ha chiesto alcuna autorizzazione preventiva né ha consultato tempestivamente i vertici militari italiani. Il piano, infatti, era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo. L’Italia, pertanto, non ha dato il via libera all’atterraggio degli aerei nella base di Sigonella.

Perché l’Italia ha negato la base di Sigonella agli Usa

La notizia risale a qualche giorno fa ma, come riportato dal Corriere della Sera, è stata tenuta riservata. A informare Crosetto del piano di volo degli asset Usa era stato Portolano, che a sua volta ne era venuto a conoscenza tramite lo Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Le prime verifiche italiane hanno accertato che gli aerei che, secondo i piani degli Stati Uniti, sarebbero dovuti atterrare a Sigonella, non facevano parte di voli normali o logistici e, quindi, non rientravano nel trattato stipulato tra Usa e Italia.

ANSA

Crosetto, in Parlamento, aveva dichiarato che ogni operazione esterna ai trattati e, quindi, da autorizzare, passerà in Parlamento. Lo stesso ministro della Difesa, in ogni situazione di rischio o attacco per i nostri soldati, ha sempre informato in tempo reale l’opposizione.

Dal momento che gli aerei Usa non erano stati autorizzati e non c’era stata alcuna consultazione preventiva, l’Italia ha quindi negato l’atterraggio nella base di Sigonella.

Su mandato diretto di Crosetto, Portolano ha informato della decisione presa il Comando Usa.

Tensione tra Italia e Usa?

La decisione dell’Italia di negare la base di Sigonella agli Usa potrebbe scatenare una crisi diplomatica, come già accaduto nel 1985, quando nel nostro Paese c’era il governo Craxi e il presidente degli Stati Uniti d’America era Ronald Reagan.

La richiesta del Movimento 5 Stelle

Prima che la notizia su Sigonella divenisse di dominio pubblico, i parlamentari M5S della Commissione Difesa alla Camera, Arnaldo Lomuti, Marco Pellegrini e Mario Perantoni, avevano chiesto chiarezza sui movimenti presso la base.

Il loro messaggio:

“Log e tracciati radar dei siti che monitorano il traffico aereo globale mostrano che dalla base di Sigonella continuano a transitare – oltre a droni, aerei spia e cargo della U.S. Navy – anche cacciabombardieri F-15 dell’U.S. Air Force in configurazione tattica, cioè da combattimento. (…) Rispondendo a una nostra interpellanza urgente nell’aula di Montecitorio, la sottosegretaria alla Difesa Rauti ha definito ‘ricostruzioni fantasiose’ le nostre denunce di transito di cacciabombardieri F-15 americani in assetto da guerra nei giorni passati sulla base di Sigonella, dopo aver citato una nota di smentita dell’Aeronautica Militare. Prendiamo atto di questa smentita, ma chiediamo alla Difesa come si possa conciliare con queste informazioni che continuano a emergere. Chiediamo chiarezza e pretendiamo rispetto”.