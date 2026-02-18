Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre un milione di kg di rifiuti sequestrati il bilancio delle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane in Italia, nell’ambito della JCO DEMETER, l’operazione doganale internazionale finalizzata alla repressione dei traffici illeciti di rifiuti e di sostanze dannose per l’ozono. L’azione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane, è stata svolta tra ottobre e novembre 2025, coinvolgendo 120 Paesi e portando alla luce un preoccupante aumento del commercio illegale di rifiuti tessili, spesso mascherati da merce di seconda mano.

Controlli e sequestri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la JCO DEMETER si è articolata in due fasi operative: la prima dal 6 al 26 ottobre 2025, la seconda dal 17 al 30 novembre 2025. L’operazione, giunta all’undicesima edizione, è stata coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) in collaborazione con l’Amministrazione doganale cinese e l’Ufficio di collegamento di intelligence regionale per l’Asia/Pacifico.

Un’azione globale contro i traffici illeciti

La partecipazione di 120 Paesi ha permesso di mettere in campo una vasta rete di controlli doganali, con l’obiettivo di contrastare i traffici transfrontalieri illegali di rifiuti e il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS e F-GAS), in conformità con la Convenzione di Basilea e il Protocollo di Montreal. In Italia, le attività sono state coordinate dalla Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Numeri record per sequestri e violazioni

Nel corso dei controlli effettuati presso gli Uffici doganali italiani, sono state accertate violazioni per circa 1.037.137 kg di rifiuti, di cui la parte più consistente — 905.237 kg — rappresentata da rifiuti tessili. Questi dati evidenziano una crescita esponenziale del commercio illegale di merce di seconda mano, spesso utilizzata per occultare veri e propri rifiuti tessili, in un contesto segnato dalle criticità della cosiddetta “fast fashion” e dalle sfide dell’economia circolare.

Le città coinvolte nei controlli

Le violazioni sono state rilevate dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dai Reparti territoriali della Guardia di Finanza di Livorno, Genova, Venezia, Prato e Milano. Queste città hanno rappresentato i principali snodi dei controlli doganali, contribuendo in modo significativo al successo dell’operazione.

Impatto globale e destinazioni dei traffici illeciti

I traffici illeciti individuati hanno avuto come principali destinazioni i Paesi in via di sviluppo, in particolare le nazioni del Sud-Est asiatico, come la Thailandia, oltre ad altre aree quali il Pakistan e la Tunisia. Questi flussi di rifiuti e sostanze pericolose rappresentano una minaccia concreta per l’ambiente e la salute pubblica delle popolazioni locali.

Altri materiali sequestrati

I controlli hanno riguardato anche rifiuti derivanti da veicoli e loro componenti, oltre a cascami di acciaio. L’operazione ha messo in luce un incremento significativo dei sequestri rispetto alle precedenti edizioni, segno di una crescente attenzione delle autorità verso questi fenomeni.

Risultati globali dell’operazione

Complessivamente, la collaborazione internazionale ha portato al sequestro di 15.509 tonnellate di rifiuti e 220.716 pezzi di rifiuti non pesati, 168 tonnellate di ODS e HFC, 13 tonnellate e oltre 5.700 apparecchiature contenenti sostanze controllate, oltre a 8 tonnellate e più di 30.000 pezzi di altre sostanze chimiche pericolose, tra cui pesticidi e mercurio.

IPA