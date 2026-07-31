Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta, cosa significa e gli effetti

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A seguito dell’emergenza a Ceuta, l’Italia ha sospeso l’accordo di Schengen con la Spagna e ha quindi disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree. L’intesa, firmata nel 1985, consente la libera circolazione in Europa. I Paesi che aderiscono possono temporaneamente ripristinare i controlli alle frontiere interne, in determinate circostanze. Il Ministero dell’Interno ha decido la reintroduzione dei controlli dopo l’acquisizione di informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere.

L’annuncio di Giorgia Meloni

Su X Giorgia Meloni ha fatto sapere che “il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera”.

“Si tratta di una misura straordinaria – ha spiegato – adottata per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra Nazione. La misura sarà mantenuta in vigore solo per il tempo necessario, con particolare attenzione a limitare qualsiasi impatto sui flussi turistici estivi”.

“Parallelamente, l’Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole necessaria per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell’Unione e affrontare con determinazione la situazione in corso”, ha aggiunto concludendo che “difendere i confini significa difendere la sicurezza dei cittadini, contrastare l’immigrazione irregolare e colpire le reti criminali che trafficano esseri umani”.

Cos’è l’accordo di Schengen

Il trattato di Schengen, il 14 giugno 1985, ha istituito la zona di libera circolazione nell’Unione Europea. L’Italia lo ha siglato nel 1990.

A partire dal 1995 il numero dei Paesi firmatari è progressivamente aumentato fino a coinvolgere oggi 25 Paesi membri dell’Unione europea e quattro Paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

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Le regole permettono ai governi nazionali di reintrodurre temporaneamente i controlli ai confini interni – attuando la cosiddetta sospensione dell’accordo – previa notifica delle motivazioni a Bruxelles.

Quando si può sospendere l’accordo di Schengen

I Paesi possono sospendere il trattato come misura di extrema ratio in caso di una seria minaccia alla sicurezza interna, problemi di ordine pubblico o situazioni eccezionali previste come manifestazioni, eventi sportivi o politici.

Gli articoli dal 23 al 25 del Codice stabiliscono la reintroduzione dei controlli per un periodo limitato della durata massima di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave, se questa supera i trenta giorni. Se necessario, si può arrivare a una proroga fino a 6 mesi.

Nel caso di misure urgenti per rispondere a una minaccia, i controlli possono essere reintrodotti senza preavviso per 10 giorni, un periodo che può poi essere esteso fino a 20 giorni.

Gli effetti della sospensione del trattato di Schengen

La sospensione del trattato di Schengen dell’Italia alla Spagna significa che, per un determinato periodo, vengono ripristinati i controlli alle frontiere interne in entrata e in uscita.

La decisione è stata presa per evitare che i migranti arrivati a Ceuta entrino in Italia. Il nostro Paese non condivide confini di terra con la Spagna, con lo stop a Schengen non ci sarà un blocco dei viaggi o una chiusura dei confini, ma verranno reintrodotte le verifiche della Polizia per chi arriva dalla Spagna nel nostro Paese.

L’accordo di Schengen sulla libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea si applica anche a Ceuta e a Melilla, le due enclavi spagnole in Marocco, ma con norme speciali, ovvero chiunque entri, regolarmente o meno, non può uscire liberamente.

La Commissione europea ha chiarito che “l’acquis di Schengen si applica integralmente all’intero territorio della Spagna, comprese le città di Ceuta e Melilla”.

“Le frontiere di Ceuta e Melilla con il Marocco costituiscono inoltre frontiere esterne dell’area Schengen”, si legge nella riposta all’interrogazione di un parlamentare europeo di Renew del 2022.

“Tuttavia, conformemente al Codice Frontiere Schengen, alle città di Ceuta e Melilla si applicano norme speciali, secondo cui devono essere effettuati controlli d’identità e dei documenti al momento della partenza da Ceuta e Melilla verso la Spagna peninsulare o altri Paesi Schengen”, si precisa.

Quante volte è stato sospeso l’accordo di Schengen

Finora l’accordo di Schengen è stato sospeso quasi 400 volte dai singoli stati membri. La prima interruzione “totale e emergenziale” fu decretata dalle misure anti-Covid.

A partire dal 2022, con l’avanzare dei governi impegnati nella chiusura ai migranti, gli stop richiesti dalle singole capitali si sono moltiplicati. L’ultima notifica dell’Italia risale a pochi giorni fa con il ripristino dei controlli alle frontiere con la Francia in occasione del festival dell’Alta Felicità in Valsusa.

In passato la sospensione era stata richiesta dal nostro paese in occasione di vertici G7 e G8 e a ottobre 2023 per l’emergenza migranti sulla rotta balcanica, riguardando esclusivamente il confine italo-sloveno. La misura fu poi prorogata svariate volte fino al 18 dicembre 2025.