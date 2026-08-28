Italia spaccata in due tra il maltempo al Nord e il grande caldo al Sud, le previsioni meteo del weekend

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le previsioni meteo per il weekend 28-30 agosto annunciano un’Italia che resta divisa in due. Da una parte il grande caldo portato dall’anticiclone africano, che interessa soprattutto il Centro-Sud. Dall’altra il maltempo al Nord, dove correnti umide di origine atlantica favoriscono annuvolamenti, rovesci e temporali.

Meteo, apice dell’ondata di caldo

Secondo 3B Meteo, l’ondata di caldo raggiunge il suo apice nella giornata di venerdì 28 agosto, con valori molto elevati in particolare nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

In queste aree le temperature possono arrivare fino a 44 °C, con picchi anche di 12 gradi superiori alla media del periodo.

Il Nord resta invece più esposto all’instabilità, soprattutto sulle aree alpine, in Piemonte e sull’alta Pianura Padana.

L’alta pressione subtropicale continua a interessare gran parte dell’Italia, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Il caldo più intenso riguarda però il Centro-Sud, dove le temperature restano molto alte anche durante la notte.

In diverse località del Centro-Sud i valori minimi potrebbero non scendere sotto i 27 °C, dando luogo alle cosiddette notti tropicali. Lo zero termico salirà inoltre fino a circa 4.800 metri.

Le zone interne delle due isole maggiori saranno le più esposte alla fiammata africana. Qui, secondo le previsioni, si potranno raggiungere i valori più estremi della giornata.

Temporali e grandine al Nord

Al Nord il quadro è diverso. Le correnti più umide dall’Atlantico portano condizioni variabili e favoriscono temporali, soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e nell’alta Val Padana.

Come riporta ANSA, in Lombardia il maltempo ha già provocato disagi dalle prime ore della mattina.

Nella provincia di Brescia, in particolare nel comune di Chiari, sono caduti chicchi di grandine di grosse dimensioni, descritti come grandi quanto palline da tennis.

Forti piogge e grandinate hanno interessato anche il Milanese e la provincia di Monza, con fenomeni segnalati soprattutto nell’area del Legnanese.

A Milano è stata diramata un’allerta arancione per temporali, valida fino a domani.

Sono possibili raffiche di vento fino a 55 chilometri orari. Per precauzione, resteranno chiusi i parchi cittadini e le attività al loro interno. Chiuse anche alcune piscine comunali.

Le previsioni meteo per sabato

Sabato l’anticiclone africano tenderà ad arretrare verso sud, favorendo un calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord.

Al Nord resterà un po’ di variabilità sulle Alpi orientali, con possibili rovesci tra i rilievi veneti e friulani. Altrove il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con passaggio di nubi alte al mattino.

Al Centro sono previsti annuvolamenti e qualche piovasco sulle aree appenniniche, in particolare sui rilievi umbro-marchigiani. I fenomeni tenderanno a esaurirsi in serata.

Al Sud il sole sarà in parte offuscato da velature e stratificazioni alte, mentre in Sardegna sono possibili nubi al mattino con qualche pioggia, in miglioramento nel corso della giornata.

Domenica tempo più stabile

Domenica il tempo sarà in prevalenza stabile e generalmente soleggiato su gran parte dell’Italia.

Resterà possibile qualche addensamento pomeridiano sulle aree alpine, soprattutto su quelle orientali. Le temperature saranno in calo anche al Sud, dopo i picchi raggiunti nelle ore precedenti.

Secondo 3B Meteo, il caldo potrebbe comunque accompagnare l’Italia anche nei primi giorni di settembre, con valori ancora sopra la media almeno fino al 3 settembre.