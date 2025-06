Italia spaccata in due tra temporali e caldo, pioggia al Nord e afa al Centro - Sud: le previsioni meteo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Temporali e afa, Italia spaccata in due per quel che riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni. Tra mercoledì e giovedì nelle zone di Nord-Ovest e sull’arco alpino, attesa pioggia. Alcune precipitazioni potrebbero essere intense. A causarle l’arrivo del fronte perturbato Atlantico. Bel tempo, temperature alte e caldo invece nelle regioni del Centro-Sud.

Italia, previsioni meteo al Nord: temporali e pioggia

Nei prossimi giorni il Nord avrà ancora a che fare con le precipitazioni, A provocarle sarà un nuovo fronte perturbato dall’Atlantico, come rende noto 3BMeteo.

Sulle regioni settentrionali sono previsti nuovi fenomeni che si dovrebbero verificare sottoforma di rovescio o temporale che localmente potranno abbattersi con forte intensità.

Fonte foto: ANSA

Quali regioni saranno colpite dalle piogge

In particolare, tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, le regioni del Nord-Ovest più interessate alle piogge saranno Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale.

Si prevedono anche precipitazioni in estensione alla Liguria, al Trentino alto Adige e a gran parte della catena alpina.

Le piogge, seppur meno intense, potranno cadere anche sui comparti centro-orientali della pianura Padana tra Emilia e Veneto.

Bel tempo e caldo al Centro-Sud

Per il Centro-Sud si prevede uno scenario completamente differente rispetto a quello del Nord. Le temperature continueranno ad aumentare e, di conseguenza, anche il caldo e l’afa.

Grazie all’alta pressione, nelle regioni centro-meridionali si dovrebbero innalzare sia i valori massimi, sia i valori minimi. Tra mercoledì e giovedì infatti, isoterme fino a 16-18°C alla quota di 1500 metri abbracceranno gran parte delle regioni peninsulari con picchi fino a 20°C sulla Sardegna.

Altrimenti detto, tali cifre riguardanti la temperatura in libera atmosfera si manifesteranno in picchi in grado di raggiungere i 34-35°C nelle zone interne del Sud.

Nello specifico, la temperatura sarà piuttosto torrida nel Foggiano, nel Materano, in Salento, nel Siracusano e nelle zone interne della Sardegna.

Si attendono temperature oltre i 30°C anche in Romagna, nelle aree costiere delle Marche, in Abruzzo e sulla costa ionica calabrese.

Per il prossimo weekend si prevede che il caldo andrà ancor più ad aumentare, facendosi quasi insopportabile in alcune regioni. Ad esempio in Sardegna e Puglia potrebbero verificarsi picchi che arriveranno a toccare la soglia dei 40°C.