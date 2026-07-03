Italia spaccata in due tra temporali e ritorno del caldo, le previsioni meteo per il primo weekend di luglio
Le previsioni meteo per primo weekend di luglio: dopo l'ondata di maltempo i temporali lasciano gradualmente spazio al ritorno del caldo in tutta Italia
Soltanto qualche giorno di fresco prima del ripresa dell’afa in buona parte dell’Italia dopo i nubifragi sul Settentrione, mentre l’ondata di maltempo si sposta verso il Centro-Sud. Il primo fine settimana di luglio vedrà un graduale ritorno alle alte temperature registrate prima dei temporali, la grandine e il forte vento che hanno colpito il Nord e continueranno a imperversare sul Meridione
- L'allerta meteo
- Il bollettino sul caldo nelle città
- Le previsioni di sabato 4 luglio
- Le previsioni di domenica 5 luglio
L’allerta meteo
Il fronte temporalesco che ha investito il Nord Italia nell’ultima settimana di giugno si è spostato in questi giorni anche sul Centro-Sud con bombe d’acqua e raffiche di vento altrettanto violente, che hanno provocato allagamenti e danni in diverse regioni.
Per venerdì 3 luglio la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell’Umbria, dove si prevedono ancora precipitazioni sparse di carattere temporalesco, con il rischio anche di eventi estremi.
Il bollettino sul caldo nelle città
Gli strascichi dell’ondata di maltempo lasceranno un po’ di fresco sull’Italia in attesa del ritorno dell’anticiclone già dalla prima settimana di luglio.
Secondo il bollettino sulle ondate di calore emessi dal ministero della Salute, nella giornata di venerdì sono intanto 19 le città con il bollino verde sulle 27 analizzate.
Otto invece i comuni con il bollino giallo, livello che preannuncia il possibile arrivo dell’afa: Catania, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara e Roma.
Sabato 4 luglio Napoli e Pescara ricevono il bollino verde, mentre in giallo diventano Messina e Reggio Calabria. Domenica 5 luglio saranno 24 le città con temperature senza rischio per la salute, tranne Genova, Perugia e Firenze in giallo.
Le previsioni di sabato 4 luglio
Il portale 3bMeteo prevede per la giornata di sabato un Nord in prevalenza soleggiato, con qualche nuvola nel pomeriggio in prossimità sulle Alpi.
Sole anche al Centro Italia, con qualche nube e leggera variabilità sull’Appennino Toscano.
Piovaschi al Sud, in particolare su Sicilia nordorientale e bassa Calabria, ma in dissolvenza in serata.
Le previsioni di domenica 5 luglio
Per quanto riguarda domenica, ancora sole al Nord con sporadiche nubi sulle zone alpine orientali nel pomeriggio e locali precipitazioni sulle pianure friulane.
Condizioni stabili al Centro, a parte qualche nuvola sulla dorsale toscana occidentale.
Cielo sereno con qualche nuvola anche al Sud e in Sardegna.
Tornano a salire le temperature, con massime fino a 33/35°C al Nordovest, zone interne di Toscana, Campania e Sardegna.