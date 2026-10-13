Italia tra Anticiclone delle Azzorre e aria dalla Scandinavia, per Giuliacci farà più freddo al Centro-Sud

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Italia si trova divisa in due dal punto di vista meteorologico, con il Nord, la Toscana e la Sardegna protetti dall’Anticiclone delle Azzorre e il resto del Paese ancora esposto al freddo. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, le regioni del medio Adriatico e del Sud subiranno un ulteriore calo delle temperature, accompagnato da piogge e temporali in Calabria.

Italia spaccata in due: l’Anticiclone delle Azzorre al Nord e il freddo al Sud

Il quadro meteorologico delineato dal colonnello Mario Giuliacci mostra un’Italia nettamente spaccata in due. Da un lato, le regioni settentrionali, la Toscana e la Sardegna beneficiando dell’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che garantisce tempo stabile e soleggiato.

Dall’altro, il versante adriatico centrale e il Meridione rimangono sotto l’influsso di un nucleo d’aria fresca giunto nei giorni scorsi.

Questa configurazione porta piogge e temporali sparsi lungo le coste della Calabria, sia sul versante tirrenico che su quello ionico, associati a un ulteriore calo termico che manterrà le temperature al di sotto della media del periodo sul medio Adriatico e al Sud, con la sola eccezione della Sicilia.

Le precisazioni di Giuliacci sulle temperature

Nel suo intervento, il meteorologo Mario Giuliacci ha colto l’occasione per fare una precisione scientifica sul concetto di “caldo” nella stagione autunnale.

Il colonnello ha sottolineato come valori inferiori ai 25 gradi non possano essere definiti “caldi”, spiegando che “chi parla di caldo solo perché le temperature sono in rialzo è in errore: confondono il caldo con un semplice rialzo termico”.

Da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre tuttavia il rafforzamento della depressione d’Islanda favorirà la risalita dell’anticiclone subtropicale su tutta la Penisola, dando vita a una classica “ottobrata” caratterizzata da sole e temperature massime in diffuso ma contenuto aumento, sfiorando i 24-25 gradi nelle principali città d’Italia.

Il ritorno del freddo nel weekend

La parentesi di tempo stabile e mite non è destinata a durare a lungo. Le analisi a lungo termine di 3B Meteo indicano infatti un rapido riassetto barico a livello continentale entro la fine della settimana.

Un vasto e solido campo di alta pressione andrà a posizionarsi tra il Regno Unito e la Scandinavia, creando un vero e proprio muro che sbarrerà la strada al clima mite.

Questa configurazione consentirà la discesa verso l’Italia di nuovi impulsi di aria decisamente più fredda e instabile dal nord Europa, pronti a travolgere la Penisola tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana con un deciso crollo delle temperature e il ritorno del maltempo.