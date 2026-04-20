Italia tra freddo e anticiclone, temporali con rischio grandine in diverse regioni: quando torna il caldo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Settimana all’insegna dell’instabilità e del freddo in Italia dal punto di vista del meteo. Attenzione soprattutto alle infiltrazioni di correnti fresche orientali e ai fronti temporaleschi su diverse regioni. Ma da mercoledì ci sarà una vera e propria svolta con il ritorno dell’anticiclone e temperature di nuovo in aumento.

Temporali e rischio grandine in diverse regioni

Dopo un weekend stabile, tra lunedì 20 a martedì 21 aprile l’instabilità riguarda soprattutto le regioni del centro-nord e quelle adriatiche.

Nella giornata di lunedì, infatti, attenzione ai temporali sul Triveneto e nelle regioni centrali che non escludono la possibilità di grandinate.

Martedì fenomeni simili sulle Alpi e anche sul versante adriatico, fino alla Toscana e all’Umbra: si tratterà comunque di episodi di breve durata, destinati, cioè, a non durare per l’intera giornata.

Il meteo di martedì 21 aprile

Sempre martedì al Nord si va verso una variabilità con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti più intensi, con rovesci sparsi e qualche isolato temporale.

Al Centro resta l’instabilità sull’Adriatico con rovesci e temporali nel pomeriggio anche nella zona dell’entroterra tirrenico. Previsto il sole invece sulle coste tirreniche.

Al Sud il sole è destinato a lasciare spazio a rovesci e a qualche temporale, in arrivo su Molise e Puglia in propagazione all’area interna appenninica. In generale c’è un lieve calo delle temperature, con venti deboli e mari mossi.

L’anticiclone e il ritorno del caldo

La svolta arriva però mercoledì 22 aprile: grazie all’estensione dell’anticiclone e all’alta pressione, infatti, tornerà il sole e ci sarà anche un rialzo delle temperature. In Puglia resta una maggior variabilità, accompagnata da venti freschi settentrionali.

L’anticiclone tornerà ad espandersi verso l’Europa occidentale e anche verso l’Italia, spingendo a est le correnti fredde. Questo riporterà il bel tempo a partire dal Centro-Nord, con un evidente rialzo termico soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Toscana. Il sole comunque è atteso e tornerà dominare su gran parte dell’Italia.

Tra giovedì e sabato prevalgono le condizioni anticicloniche che, però, verso la fine della settimana potrebbero lasciare spazio a nuove condizioni di leggera instabilità.

Verso la fine del mese poi l’Italia si troverà lungo il bordo orientale dell’anticiclone ancora esposto a una circolazione di deboli correnti settentrionali: questo aiuterà a contenere temperature, oltre a favorire qualche temporale in montagna: insomma per il caldo torrido c’è da spettare.