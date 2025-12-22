Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta gialla meteo-idro per la giornata di martedì 23 dicembre, a causa di una perturbazione di origine atlantica che sta attraversando il Mediterraneo occidentale. L’avviso riguarda in particolare le regioni del Nord-Ovest e si estende progressivamente a tutto il Centro-Sud della penisola, con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, e rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. Le zone maggiormente coinvolte sono Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia meridionale, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 23 dicembre

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la perturbazione atlantica che sta transitando sul Mediterraneo occidentale continuerà a influenzare il tempo sulle regioni del Nord-Ovest anche nella giornata di martedì 23 dicembre. In particolare, sono attese precipitazioni nevose fino a quote di alta collina o bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull’entroterra ligure di ponente.

Nel corso della giornata, gli effetti della perturbazione si estenderanno a tutto il Centro-Sud, con particolare attenzione ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania, oltre che alle aree meridionali della Puglia. In queste zone sono previste piogge e temporali sparsi, che potrebbero assumere anche carattere di forte intensità.

Le zone coinvolte dall’allerta gialla

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello già diffuso nella giornata precedente. L’allerta riguarda in particolare:

Settori occidentali di Umbria e Abruzzo

e Settori tirrenici della Campania

Intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Le precipitazioni previste saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate.

Dettaglio dei fenomeni attesi

L’avviso della Protezione Civile specifica che, a partire dal primo mattino di martedì 23 dicembre, si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Arcipelago Toscano, sulle aree tirreniche di Lazio e Campania e sulla Puglia meridionale. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e raffiche di vento particolarmente intense.

Le precipitazioni nevose interesseranno soprattutto le zone di alta collina o bassa montagna del Piemonte centro-meridionale e dell’entroterra ligure di ponente, mentre le regioni del Centro-Sud dovranno fare i conti con piogge e temporali che potrebbero causare allagamenti e danni alle infrastrutture.

Le criticità idrogeologiche e idrauliche

Il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che i fenomeni meteo previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. Queste criticità sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito ufficiale.

Le criticità idrogeologiche possono manifestarsi sotto forma di frane, smottamenti e allagamenti localizzati, mentre quelle idrauliche riguardano principalmente l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e il rischio di esondazioni. Per questo motivo, la Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

