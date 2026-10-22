Italiana Sofia Liguori lascia Google Deepmind per l'uso dell'AI in campo militare: "Non voglio questo lavoro"

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La ricercatrice italiana Sofia Liguori ha annunciato l’addio a Google Deepmind, la divisione di “Big G” dedicata all’AI. Il motivo della sua decisione è legato all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale di Google nelle operazioni militari. Liguori non sarebbe sola: sarebbero diversi, infatti, i dipendenti del settore tecnologico recentemente dimessisi da Google DeepMind o che sarebbero intenzionati a farlo.

L’annuncio della ricercatrice italiana Sofia Liguori

Martedì 20 ottobre 2026 è stato per Sofia Liguori l’ultimo giorno di lavoro in Google Deepmind. A rivelarlo ufficialmente è stata la stessa ingegnere ricercatrice italiana, con una lettera pubblicata sul suo sito.

“Riconosco di essere stata fortunata ad aver lavorato qui per un po’ e che mi abbia offerto opportunità che mai avrei pensato di avere. Ciò detto, è stata la mia peggiore esperienza lavorativa e me ne vado con un profondo senso di disillusione”.

Sofia Liguori ha rivelato di non riuscire più a entrare in ufficio “senza provare un’opprimente sensazione di disgusto“.

Parlando del contratto stipulato con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America e della “crescente integrazione della tecnologia di Google Deepmind nei sistemi militari e di sorveglianza”, la ricercatrice italiana ha detto: “Se operiamo in questo modo, nessun principio etico può essere preso sul serio”. Poi, in un altro passaggio, ha aggiunto: “Non credo più che la nostra tecnologia avrà un impatto netto positivo sulla società”.

Sofia Liguori ha dichiarato ancora: “Dobbiamo rimanere integri per preservare la nostra umanità e per essere in grado di prenderci cura degli altri. Perdere questa capacità significa perdere una parte fondamentale della nostra identità”.

E poi: “Accettare il silenzio ti impoverisce. Accettare l’oppressione ti impoverisce. Mi ci è voluto un po’ per capire che questa era la pressione che sentivo al lavoro: la pressione di negare chi sono, o di relegare la mia identità nella sfera privata. Se questo è il prezzo da pagare per restare, non voglio questo lavoro. Nessun lavoro vale un prezzo simile”.

Sofia Liguori ha poi citato le parole di Vittorio Arrigoni: “Restiamo umani“. E ha aggiunto: “Ripeto oggi il suo appello ai lavoratori del settore tecnologico, poiché la tecnologia che costruiamo alimenta guerre brutali”.

Sofia Liguori ha precisato di parlare “a titolo personale e non a nome di Google” e che “nulla di quanto riportato qui deve essere interpretato come rappresentativo di Google o delle sue opinioni”.

Cosa sta succedendo dentro Google Deepmind

Quello di Sofia Liguori non sarebbe un caso isolato. La BBC ha riferito, infatti, di aver parlato con diversi dipendenti del settore tecnologico che hanno rassegnato recentemente le loro dimissioni da Google Deepmind o che sono in procinto di farlo.

All’emittente britannica, Sofia Liguori ha detto di provare “vergogna” per essersi “resa conto che l’azienda sta spingendo sempre di più per l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nelle operazioni militari”.

Anche Andreas Kirsch, ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale, si è dimesso da Google Deepmind all’inizio di ottobre. Alla BBC ha dichiarato di ritenere che “la governance e la supervisione di Google non siano sufficienti o abbastanza significative per implementare l’intelligenza artificiale in modo sicuro e responsabile in contesti militari e classificati” o “per sviluppare in futuro una super intelligenza artificiale in modo sicuro”.

Kirsch ha aggiunto: “Google sembra non avere alcun diritto di controllare o porre il veto su come il Pentagono utilizza la sua intelligenza artificiale e sembra anche avere una visibilità limitata su come essa viene implementata”.

Il commento di Google

Un portavoce di Google ha dichiarato alla BBC: “Collaboriamo con organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo e seguiamo una procedura per la revisione e la stipula di questi contratti, che include il rispetto delle nostre politiche di utilizzo e dei nostri principi in materia di intelligenza artificiale”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo inoltre canali dedicati che danno la possibilità ai dipendenti di segnalare in tutta sicurezza qualsiasi problema, dall’etica aziendale alle condotte scorrette. Abbiamo implementato rigide politiche aziendali per prevenire qualsiasi tipo di ritorsione”.