Italiana trovata morta a Formentera, interrogato il compagno: lei aveva un figlio da una precedente relazione
Una donna italiana di 45 anni è stata trovata morta in casa a Formentera: indaga la guardia civil
Una donna italiana di 45 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Formentera. In corso le indagini della guardia civil: le cause del decesso non sono state rese note ma da quanto emerso la donna sarebbe stata vittima di violenza. Interrogato il compagno, anche lui un italiano residente da tempo sull’isola.
Donna italiana trovata morta a Formentera
Sono in corso a Formentera le indagini sulla morte di un donna italiana di 45 anni, trovata senza vita in casa nella mattinata di domenica 5 aprile.
La donna, da tempo residente nell’isola delle Baleari in Spagna, è stata trovata morta all’interno di un appartamento in località Es Pujols. Lo riporta Ansa.
Le cause del decesso della 45enne, le cui iniziali sarebbero L.A. secondo il Diario de Ibiza, non sono state rese note ufficialmente.
Le indagini
La guardia civil spagnola sta indagando su quello che sembra essere un caso di omicidio, di violenza di genere.
Sul posto, riporta l’agenzia Efe, sono arrivate le squadre della polizia investigativa criminale e della scientifica provenienti da Palma di Maiorca.
Sulla morte della donna sono circolate diverse versioni, riporta Diario, dall’accoltellamento alle percosse.
Interrogato il compagno, anche lui italiano
Il compagno della donna, anche lui italiano e residente da tempo a Formentera, è stato interrogato a lungo dagli investigatori.
Sospettato del presunto omicidio, la Guardia Civil non ha finora confermato l’indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato.
Secondo quanto emerso, i due avevano un rapporto conflittuale, la vittima viveva con un figlio avuto da una precedente relazione.