Italiana ubriaca al volante prova a fare irruzione nella sede della Cia, alle spalle ha già altre condanne

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Una cittadina italiana di 28 anni si è dichiarata colpevole in merito all’accusa relativa a un’intrusione non autorizzata nella sede centrale della Cia avvenuta il 22 maggio scorso. Stando a quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia statunitense, la donna, ubriaca, con un tasso alcolemico “più del doppio del limite legale”, “ha compiuto diverse manovre pericolose” e “ignorato tutti i tentativi di fermarla”. In passato era già stata condannata per guida in stato di ebbrezza e per guida pericolosa.

La cittadina italiana si è dichiarata colpevole

La cittadina italiana, di cui non sono state rese note le generalità, a eccezione delle iniziali del nome, M.S., si è dichiarata colpevole delle accuse riguardanti l’intrusione non autorizzata nella sede centrale della Cia. Il fatto risale al 22 maggio scorso.

La notizia è stata riportata da Askanews.

La nota del Dipartimento di Giustizia Usa

Tramite un comunicato, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha riferito che “il 22 maggio 2025, attorno alle 3,38 del mattino, M.S. è entrata guidando nell’area riservata del quartier generale della Cia attraverso la corsia destinata al traffico in uscita”.

“Quando un agente della Cia Police ha cercato di fermarla con un veicolo di servizio con luci di emergenza attivate”, si legge ancora nella nota, “M.S. non si è fermata e ha proseguito verso il cancello principale di sicurezza”.

Stando a quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia, la cittadina italiana “ha compiuto diverse manovre pericolose, tra cui il cambio di corsia dall’uscita all’ingresso e viceversa”.

Il comunicato prosegue così: “Un altro veicolo della Cia Police, anch’esso con luci di emergenza attivate e posizionato al varco di sicurezza, l’ha inseguita” e lei “ha ignorato tutti i tentativi di fermarla e aumentato la velocità dirigendosi verso il cancello principale, arrivando anche a guidare in direzione di un agente della Cia Police a piedi, che ha esploso colpi d’arma da fuoco per proteggersi e per impedire che l’auto forzasse l’ingresso”.

“Il tasso alcolemico” della donna “era più del doppio del limite legale“.

I precedenti della donna italiana

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha riferito, inoltre, che la stessa donna era stata condannata in precedenza “in Virginia nel 2021 per guida in stato di ebbrezza, nel 2022 per guida pericolosa e a Washington D.C. nel 2023 ancora per guida in stato di ebbrezza“.

M.S. rischia “fino a cinque anni di carcere”. Il verdetto del giudice federale è atteso il 13 agosto.