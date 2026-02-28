Italiani a Dubai dopo attacco a Iran, caos in aeroporto: oltre BigMama e Crosetto, bloccati anche 200 studenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Unità di crisi della Farnesina al lavoro per censire tutti gli italiani a Dubai, tra residenti e turisti. Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato in Tv che nessun italiano è rimasto ferito negli attacchi in Medio Oriente, sarebbero centinaia i connazionali rimasti bloccati nella città emiratina, per la chiusura dello spazio aereo della città disposta dopo l’attacco all’Iran e le rappresaglie lanciate dal regime. Tra questi ci sarebbero anche circa 200 studenti.

Gli italiani bloccati a Dubai

Sarebbe ancora imprecisato il numero di italiani in vacanza o in transito negli Emirati Arabi da altre mete, rimasti bloccati a Dubai a causa del pericolo di attacchi dell’Iran alla città emiratina e nel resto del Medio Oriente. A questi, come riporta Repubblica, si devono aggiungere gli italiani residenti, tra i 13mila e i 20mila, che al momento non possono lasciare l’emirato per la cancellazione dei voli.

In un post pubblicato su Instagram, l’Ambasciata italiana negli Emirati arabi uniti ha comunicato che le autorità locali “a causa dell’attuale potenziale minaccia missilistica, raccomandano di cercare immediatamente rifugio nell’edificio sicuro più vicino e di tenersi lontani da finestre, porte e aree all’aperto”.

Caos in aeroporto

“Ci sono file infinite per i voucher per pasti e hotel, le informazioni sono pochissime e molte persone hanno avuto crisi di panico”. ha detto a Repubblica una turista, raccontando il caos nell’aeroporto di Dubai.

Oltre a BigMama e al ministro Crosetto, tra gli italiani bloccati nella città emiratina c’è anche un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze in vacanza studio.

Gli studenti a Dubai

Come confermato da fonti della Farnesina, si tratta di studenti del World Student Connection, a cui “è stato chiesto di rimanere al sicuro in albergo e attendere che vengano trovate soluzioni di trasporto alternative a quelle previste dal loro programma e bloccate dagli attacchi militari in corso in queste ore”.

Il ministero degli Esteri, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e il console a Dubai, Edoardo Napoli, sono in costante contatto con i tutor, con gli accompagnatori e con gli studenti del WSC, mentre sono in corso le verifiche sulla possibilità di un loro trasferimento in sicurezza.