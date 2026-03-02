Italiani a Dubai, madre di una studentessa "arrabbiata nera, Crosetto rientrato ma Farnesina non mi contatta"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Studenti italiani bloccati a Dubai dopo lo stop ai voli: la madre di una 17enne si dice “arrabbiata nera” e denuncia notti nei bunker, detriti caduti vicino all’hotel e pasti da comprare con i servizi di delivery. “Nessuno della Farnesina mi ha contattato – ha aggiunto – Crosetto è stato fatto rientrare. Loro sono ancora là”.

Italiani a Dubai, la madre: “Sono arrabbiata nera”

“Sono arrabbiata nera. I ragazzi sono lasciati a loro stessi, anche per mangiare. Stanotte sono scesi più volte nei bunker e anche la loro tenuta psicologica sta cominciando a venire meno. Il ministro Crosetto è stato fatto rientrare. Loro sono ancora là”. La denuncia arriva dalla madre di una ragazza di 17 anni di Catanzaro rimasta bloccata a Dubai.

La ragazza, studentessa di un liceo classico, fa parte di un gruppo che si trovava negli Emirati Arabi Uniti per un progetto di simulazione diplomatica organizzato dall’associazione WSC Italia, una iniziativa descritta come un percorso formativo tra Dubai e Abu Dhabi con una “simulazione degli organi delle Nazioni Unite”.

Secondo il racconto della madre, sabato, una volta arrivati in aeroporto, i ragazzi hanno scoperto di non poter partire e sono stati sistemati in alberghi vicini allo scalo, per poi rientrare nell’hotel dove avevano trascorso la settimana di studio.

Crosetto e la richiesta di contatti con la Farnesina

“Sono arrabbiata perché nessuno della Farnesina mi ha contattato”, ha detto la donna. “I ragazzi hanno ricevuto la visita del console italiano, ma dopo si sono dovuti arrangiare da soli […] L’albergo non fornisce pasti e loro devono comprarsi il cibo con il delivery”.

La madre aggiunge che alcuni studenti avrebbero terminato i soldi perché il rientro era previsto per sabato scorso: “Alcuni hanno anche finito i soldi e si stanno aiutando tra loro”.

Sul fronte istituzionale, il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato l’attivazione di una task force per l’assistenza ai connazionali nell’area, con un centralino che smista le chiamate verso l’Unità di crisi.

Il racconto delle esplosioni

Nel racconto della madre, la studentessa si troverebbe “in un albergo del centro” e riferisce che “quando è stato colpito il Jumeirah Burj Al Arab, alcuni detriti del razzo sono caduti anche vicino a dove stanno loro”. Secondo la donna, i ragazzi avrebbero passato la notte tra allarmi e spostamenti ripetuti nei rifugi: “La notte scorsa insieme ai compagni è scesa più volte nei bunker dell’hotel”.

La preoccupazione principale, oltre alla logistica, riguarda però lo stato emotivo del gruppo: “All’inizio il loro umore era complessivamente buono, ma adesso qualcuno sta iniziando a cedere psicologicamente, hanno paura”.

La donna chiarisce che per ora non c’è alcuna idea su come “come il governo abbia intenzione di fare rientrare i ragazzi in Italia e soprattutto quando. Mia figlia, per il carattere che ha, sta complessivamente bene e resiste allo stress ma più il tempo passa e più anche questo aspetto è a rischio”.

“Voglio ringraziare invece l’Associazione WSC Italia – conclude poi la madre della studentessa – che ha organizzato il viaggio e che sta supervisionando la situazione dei ragazzi”.