Italiani aggrediti fuori da un locale a Barcellona, un 21enne ricoverato in coma: picchiato anche l'amico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un ragazzo veneto di 21 anni, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, in Spagna, a causa delle ferite riportate in una rissa. Il giovane, in vacanza con altri coetanei italiani, sarebbe stato aggredito all’esterno di un locale da un gruppetto di persone, per motivi ancora da chiarire. Nella colluttazione è rimasto ferito anche un suo amico che ha tentato di difenderlo.

Ragazzi italiani aggrediti a Barcellona

Pestato fuori dal locale in cui si trovava con gli amici: vittima dell’aggressione Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo (Treviso).

Il fatto è accaduto mercoledì 12 agosto a Barcellona, in Spagna, dove il giovane era in vacanza con alcuni suoi coetanei. Lo riporta Ansa.

ANSA

Nicola Maggiotto in coma farmacologico

In seguito al pestaggio, Maggiotto ha riportato gravi lesioni ed è ora ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, in un ospedale di Barcellona.

I genitori hanno raggiunto la città spagnola per stare accanto al figlio.

Secondo quanto riferito dal padre all’Ansa, il giovane avrebbe riportato lesioni a livello cerebrale, la prognosi è riservata.

Cosa è successo

Ancora da chiarire le circostanze e la dinamica dell’aggressione, avvenuta fuori da un locale dove il gruppo di italiani stava passando la serata.

Secondo la versione fornita dagli amici del giovane, il gruppo sarebbe stato avvicinato da una dozzina di altri giovani, di lingua spagnola.

Due degli italiani, che si erano momentaneamente distanziati dagli altri, sarebbero stati aggrediti.

Sarebbe quindi scoppiata una rissa, con gli altri italiani intervenuti a difesa degli amici. Gli aggressori si sarebbero poi allontanati prima dell’arrivo della polizia e dei soccorritori.

Nella colluttazione Maggiotto sarebbe stato colpito violentemente alla testa, perdendo i sensi. Quindi i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale.

Un amico che ha tentato di difenderlo ha riportato invece una lesione ad uno zigomo.