Italiani arrestati sulla Flotilla, Meloni vuole un rimpatrio a spese loro: "Il volo lo paghino gli attivisti"

Sono almeno 30 i cittadini italiani fermati nel corso dell’abbordaggio dell’esercito israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La premier Giorgia Meloni afferma che le eventuali spese per il rimpatrio dovranno essere a “carico degli attivisti”. Il Governo assicura assistenza consolare ai cittadini fermati da Israele, ma si dichiara non intenzionato a coprire le spese per i voli in partenza dalla base aerea di Ramon, in Israele.

Giorgia Meloni sulla Flotilla: “Irresponsabile”

Durante il Consiglio Europeo di Copenaghen, Giorgia Meloni ha monitorato attentamente le vicende della Global Sumud Flotilla.

Ai microfoni dei giornalisti presenti, la premier ha definito “irresponsabile” l’operato della flotta carica di aiuti umanitari.

ANSA - IPA Marco Croatti, Benedetta Scuderi, Arturo Scotto e Saverio Tommasi tra gli italiani fermati da Israele

“Insistere in una iniziativa che ha dei margini di pericolosità e di irresponsabilità, io continuo a non capirlo”: sono le parole di Meloni.

“È una vicenda – prosegue – che assume dei contorni incredibili perché è in corso un negoziato’’.

Infine, l’attacco più duro agli attivisti della Flotilla: “Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità”.

Le spese di rimpatrio a carico degli attivisti

Il biasimo nei confronti degli attivisti italiani salpati con la Global Sumud Flotilla passa dalle parole ai fatti.

“Il volo lo paghino gli attivisti” si mormora tra la maggioranza, affermando che, delle spese di rimpatrio, “dovranno farsene carico gli attivisti”.

Il Governo continuerà a garantire la sicurezza dei propri cittadini, offrendo loro la necessaria assistenza consolare.

Non è previsto, tuttavia, alcun charter a carico di Roma per il rientro in Italia e, se Israele presenterà fattura per i voli, non sarà lo Stato a saldarla.

Cosa succede agli italiani fermati da Israele

A sorvegliare da lontano sugli italiani della Flotilla ci sono il vicepremier Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Le azioni diplomatiche hanno fatto sì che venisse evitata la procedura di arresto, anche per gli attivisti già espulsi in passato.

Le persone fermate dovranno firmare un foglio dichiarando di aver tentato l’ingresso illegale in Israele per essere immediatamente espulsi (e banditi per i successivi 10 anni).

I rimpatri volontari dovrebbero partire già da venerdì 3 ottobre, dopo lo stop dovuto alla festività ebraica del Yom Kippur, come confermato anche dallo stesso Tajani. “Per chi rifiuterà l’espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell’Autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere 48-72 ore”.

Condotti a Eilat, gli attivisti italiani faranno ritorno a Roma tramite lo scalo internazionale di Ramon.