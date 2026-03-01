Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Numerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28 febbraio da Usa e Israele contro l’Iran. Tra i nostri connazionali c’è apprensione dopo che missili e droni iraniani hanno colpito l’aeroporto emiratino e l’isola artificiale Palm, sede di lussuosi hotel e ville. Tra loro ci sono il ministro della Difesa Guido Crosetto, la cantante Big Mama, lo chef Vincenzo Iaccarino e 204 studenti, tra cui minorenni, che partecipavano a una vacanza studio.

Guerra Iran, gli italiani bloccati a Dubai

Bombe e danni anche a Dubai. Dopo l’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro il territorio israeliano e le diverse basi statunitensi presenti nell’area, dal Kuwait al Bahrein, dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti.

Dopo una prima ondata nella giornata di sabato, è seguita una seconda nelle prime ore di domenica. Le sirene d’allarme hanno suonato a Tel Aviv, Doha e Dubai.

Gran parte dei missili e dei droni iraniani sono stati abbattuti dalle difese antiaeree, ma frammenti e detriti hanno comunque causato diversi danni.

Colpiti l’aeroporto, uno dei più trafficati al mondo, e The Palm, l’isola artificiale sede di lussuosi alberghi e resort, dove è scoppiato un grosso incendio al Fairmont hotel.

Numerosi i voli cancellati, la chiusura dello spazio aereo in tutta l’area del Golfo dopo gli attacchi ha bloccato a Dubai centinaia e centinaia di turisti, tra cui molti italiani.

Da Big Mama allo chef Iaccarino

Tra loro c’è la cantante Big Mama: stava tornando dalle Maldive quando il suo aereo è stato dirottato su Dubai. “Continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata”, ha detto in un video postato sui social.

E lo chef stellato Vincenzo Iaccarino, che si trovava con la moglie in un residence. “Ero fuori a fumare un sigaro, improvvisamente ho sentito un boato e poi ho visto una colonna di fumo”, dice a Repubblica.

Parla di una situazione “surreale” Nicole, una ragazza romana in vacanza: “Eravamo sulla spiaggia, la terra ha tremato“, racconta al quotidiano romano.

“Ci sono file infinite per i voucher per pasti e hotel, le informazioni sono pochissime e molti hanno avuto crisi di panico“, dice un’altra turista, Maria Pia.

Gli studenti impegnati in una vacanza studio

Sono bloccati a Dubai anche 204 studenti italiani, tra liceali e universitari, impegnati in una vacanza studio.

I ragazzi si trovavano negli Emirati per partecipare al progetto “Ambasciatori del futuro”, un evento internazionale organizzato dall’Associazione no-profit Wsc Italia Global Leaders (World Student Connection).

Sarebbero dovuti rientrare a Milano oggi, domenica 1 marzo. Il ministero degli Esteri, l’ambasciata ad Abu Dhabi e il console a Dubai sono in costante contatto con gli studenti e i loro accompagnatori, che si trovano in diversi hotel della città.

“Si parlava di una possibile partenza il 3 marzo, ma non c’è nulla di confermato. Sappiamo solo che lo spazio aereo sopra quell’area è chiuso e che devono trovare itinerari alternativi”, dice al Corriere della Sera la mamma di uno dei ragazzi.

Gli studenti stanno bene, “l’angoscia è più nostra che loro”. L’Unità di crisi della Farnesina sta verificando le possibilità per far rientrare in Italia il gruppo.

L’imprenditore: Dubai sempre considerato “un posto sicuro”

Inizialmente non era preoccupato, ma “adesso inizio a provare un po’ di inquietudine”. Così a Repubblica l’imprenditore Vincenzo Stefanini, che vive a Dubai da circa un anno.

“Non mi sarei mai immaginato di trovarmi in una situazione simile”, dice, perché la città degli Emirati è sempre stata considerata “un posto sicuro, con cui tutti hanno rapporti”.

L’atmosfera è “surreale”, spiega. I “beach club sono chiusi, le autorità consigliano di stare a casa e non uscire”, anche se non tutti stanno rispettando il divieto.