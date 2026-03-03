NOTIZIE
Temi Caldi:

Italiani bloccati nel Golfo, allarme di Tajani per le truffe sui biglietti aerei: "Ce ne sono molte"

Il ministro degli Esteri Tajani ha messo in guardia gli italiani bloccati nel Golfo a causa della guerra in Iran sulle truffe sui biglietti aerei

Pubblicato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha lanciato un allarme rivolto agli italiani bloccati nel Golfo dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta iraniana. Tajani ha puntato il dito contro le truffe sui biglietti aerei: “Ce ne sono molte”, ha detto, invitando i connazionali a fare riferimento solo ai canali della Farnesina.

L’allarme di Tajani rivolto agli italiani bloccati nel Golfo

Non bastasse la paura per i recenti attacchi legati alle tensioni sull’asse Usa-Israele-Iran, gli italiani rimasti bloccati nel Golfo devono ora fare i conti con il rischio di essere truffati.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’Artic Circle Rome Forum, ha invitato i connazionali che intendono fare rientro in Italia ad affidarsi solo e soltanto ai canali della Farnesina: “Attenzione ai tentativi di bagarinaggio, ci sono finte notizie di vendite di biglietti e molte truffe in giro. Per questo abbiamo mandato questa task force di cui fanno parte anche Carabinieri e Guardia di Finanza”.

Tajani truffe italiani bloccati Golfo IranANSA
Antonio Tajani.

Cos’è la task force Golfo annunciata da Antonio Tajani

Nel corso di un punto stampa alla Farnesina nella giornata di domenica 1° marzo, Antonio Tajani aveva annunciato la costituzione al ministero degli Esteri della task force Golfo “per assistere”, dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, “tutti gli italiani che vivono o sono di passaggio” nell’area mediorientale.

Il ministro ha spiegato che la Task Force Golfo “è composta da 50 persone che rispondono direttamente ai telefoni e che seguono e coordinano il lavoro di tutte le nostre ambasciate nell’area”.

La paura degli italiani rientrati da Dubai

Nella serata di lunedì 2 marzo, intanto, sono rientrati all’aeroporto di Fiumicino, con un volo charter partito da Muscat, in Oman, 127 italiani che erano rimasti bloccati a Dubai a causa della guerra in Iran e i conseguenti missili iraniani su diversi Paesi arabi.

Una ragazza di 32 anni ha raccontato, appena sbarcata: “La prima notte ho avuto paura di morire, ho chiamato mia madre e la mia famiglia e ho detto loro che non sapevo cosa stava succedendo”.

Il racconto è proseguito così: “Era la prima volta che sentivo missili, caccia e i messaggi che dicevano di correre al riparo con coperte e acqua. Ero da sola e ho avuto il terrore“.

Tajani truffe italiani bloccati Golfo Iran ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo