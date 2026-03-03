Italiani bloccati nel Golfo, allarme di Tajani per le truffe sui biglietti aerei: "Ce ne sono molte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha lanciato un allarme rivolto agli italiani bloccati nel Golfo dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta iraniana. Tajani ha puntato il dito contro le truffe sui biglietti aerei: “Ce ne sono molte”, ha detto, invitando i connazionali a fare riferimento solo ai canali della Farnesina.

L’allarme di Tajani rivolto agli italiani bloccati nel Golfo

Non bastasse la paura per i recenti attacchi legati alle tensioni sull’asse Usa-Israele-Iran, gli italiani rimasti bloccati nel Golfo devono ora fare i conti con il rischio di essere truffati.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’Artic Circle Rome Forum, ha invitato i connazionali che intendono fare rientro in Italia ad affidarsi solo e soltanto ai canali della Farnesina: “Attenzione ai tentativi di bagarinaggio, ci sono finte notizie di vendite di biglietti e molte truffe in giro. Per questo abbiamo mandato questa task force di cui fanno parte anche Carabinieri e Guardia di Finanza”.

ANSA

Cos’è la task force Golfo annunciata da Antonio Tajani

Nel corso di un punto stampa alla Farnesina nella giornata di domenica 1° marzo, Antonio Tajani aveva annunciato la costituzione al ministero degli Esteri della task force Golfo “per assistere”, dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, “tutti gli italiani che vivono o sono di passaggio” nell’area mediorientale.

Il ministro ha spiegato che la Task Force Golfo “è composta da 50 persone che rispondono direttamente ai telefoni e che seguono e coordinano il lavoro di tutte le nostre ambasciate nell’area”.

La paura degli italiani rientrati da Dubai

Nella serata di lunedì 2 marzo, intanto, sono rientrati all’aeroporto di Fiumicino, con un volo charter partito da Muscat, in Oman, 127 italiani che erano rimasti bloccati a Dubai a causa della guerra in Iran e i conseguenti missili iraniani su diversi Paesi arabi.

Una ragazza di 32 anni ha raccontato, appena sbarcata: “La prima notte ho avuto paura di morire, ho chiamato mia madre e la mia famiglia e ho detto loro che non sapevo cosa stava succedendo”.

Il racconto è proseguito così: “Era la prima volta che sentivo missili, caccia e i messaggi che dicevano di correre al riparo con coperte e acqua. Ero da sola e ho avuto il terrore“.